NBA, Gerüchte: Dallas Mavericks mit Interesse an Nets-Guard Spencer Dinwiddie

Die Dallas Mavericks werden in diesem Sommer aktiv sein, Gerüchten zufolge besteht Interesse an Spencer Dinwiddie. Der Guard der Brooklyn Nets ist Free Agent und es ist unklar, ob die Nets dem Spielmacher ein Angebot machen werden.

Bereits im Juni hatte Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, dass Dinwiddie seine Spieler-Option über 12,3 Millionen Dollar nicht ziehen werden, obwohl der Guard nur drei Partien absolvierte und den Rest der Saison mit einem angerissenen Kreuzband ausfiel.

Zuletzt war Dinwiddie in einem Podcast mit Howard Beck (SI) zu Gast und sprach dort über seine Free Agency und auch eine mögliche Rückkehr nach Brooklyn. "Es liegt in den Händen der Nets. Maximal kann ich fünf Jahre und 196 Millionen Dollar bekommen, ich möchte damit aber nicht sagen, dass ich das auch bekommen werde."

Dennoch gab Dinwiddie an, dass er bei einem guten Angebot in Brooklyn bleiben würde. Als Zahl nannte der 28-Jährige als Beispiel 125 Millionen für fünf Jahre. "Wenn sie aber nicht aggressiv sind und mir 60 Millionen für drei Jahre anbieten, ist es was anderes, weil das jedes andere Team auch anbieten kann."

Laut Kristian Winfield (New York Daily News) sollen sich auch die Dallas Mavericks mit dem Guard beschäftigen. Demnach wolle Dinwiddie so viel Geld wie möglich und gleichzeitig auch näher zu seiner Heimat Los Angeles spielen. 125 Millionen für fünf Jahre wären jedoch eine Hürde für die Mavs. Um dies anbieten zu können, müsste sich das Team von Tim Hardaway Jr. trennen.

2019/20, also der Saison vor Dinwiddies Verletzung, war dieser in der Form seines Lebens. In 64 Partien legte der bullige Guard 20,6 Punkte und 6,8 Assists bei 41,5 Prozent aus dem Feld und 30,8 Prozent von der Dreierlinie auf.