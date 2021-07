NBA Finals - Milwaukee Bucks nach Pleite vs. Suns trotz Giannis-Rekord kämpferisch: "Er ist nicht ohne Grund der 'Freak'"

Die Milwaukee Bucks liegen mit 0-2 in den Finals zurück, trotz einer Gala-Vorstellung von Giannis Antetokounmpo. Seine Teamkollegen lobten eine "unglaubliche" Performance, der Grieche selbst zeigte sich kämpferisch - und gab Entwarnung, nachdem er im vierten Viertel kurzzeitig vom Parkett musste.

"Das war nur ein Krampf", sagte Antetokounmpo nach der 108:118-Pleite in Spiel 2. "Ich glaube nicht, dass das etwas mit meinem Knie zu tun hatte. Ich musste einfach mehr Wasser trinken." Giannis musste etwa achteinhalb Minuten vor Schluss ausgewechselt werden und auf der Bank behandelt werden. Kurz darauf kehrte er aber auf den Court zurück.

Ein Comeback gelang den Bucks im Schlussabschnitt aber nicht mehr - trotz einer spektakulären Leistung des 26-Jährigen. Antetokounmpo stellte mit 42 Punkten bei 15/22 aus dem Feld (dazu 12 Rebounds, 4 Assists und 3 Blocks) einen neuen Franchise-Rekord für die meisten Punkte in einem Finals-Spiel auf. Damit knackte er den vorherigen Bucks-Rekord von Kareem Abdul-Jabbar (37).

"Nichts, was Giannis macht, überrascht mich noch. Er hat den Spitznamen 'Freak' nicht ohne Grund", schwärmte Teamkollege Pat Connaughton. "Es ist unglaublich, zu was er in der Lage ist. Er hat so viel Zeit investiert, um besser zu werden, an seinem Körper zu arbeiten und einfach das zu tun, was er tut als zweimaliger MVP."

Letztlich fehlte es Antetokounmpo aber an Unterstützung von den Kollegen. Jrue Holiday war mit 17 Zählern (7/21 FG) bereits zweitbester Scorer seines Teams, Khris Middleton erlebte offensiv einen komplett gebrauchten Abend (11, 5/16 FG). "In der ersten Halbzeit hatte ich einige Würfe, die reingeschaut haben, aber doch wieder rausgefallen sind", erklärte er. "Man braucht da einfach ein Kurzzeitgedächtnis und muss weiter aggressiv sein. Ich würde sie wieder nehmen. Ich muss sie in der zweiten Halbzeit einfach treffen."

Giannis Antetokounmpo: "Schritt in die richtige Richtung"

Giannis nahm seine beiden schwächelnden Co-Stars in Schutz: "Am Ende des Tages geht es nicht um mich. Es geht nicht um Jrue. Es geht nicht um Khris. Es geht nicht um unseren Coach. Es geht um uns alle. Auch wenn man bei 3 von 12 steht oder was auch immer, du kannst immer einen Rebound holen oder einen Steal und damit helfen, zu gewinnen. Nur darum geht es jetzt."

In der Geschichte der NBA gelang bisher nur 30 Teams ein Comeback nach einem 0-2-Rückstand in einer Playoff-Serie. Die Situation ist für die Bucks immerhin nicht neu, auch gegen die Brooklyn Nets in der zweiten Playoff-Runde gelang Giannis und Co. ein Comeback nach einem solchen Rückstand. "Wir wären nicht hier, wenn wir nicht dran glauben würden", sagte Connaughton. "Wir haben eine widerstandsfähige Truppe in der Kabine."

Auch Antetokounmpo präsentierte sich kämpferisch. "Wir haben heute einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber wir müssen besser werden, um uns in eine Situation zu bringen, diese Serie noch zu gewinnen", so der Forward. Dabei sei vor allem der mentale Aspekt wichtig, Talent sei auf beiden Seiten eine Menge vorhanden.

"Wir müssen aggressiv bleiben, wenn wir nach Milwaukee zurückkehren. Wir waren schon einmal in dieser Situation. Wir wissen, worum es geht", sagte Giannis im Hinblick auf Spiel 3 in der Nacht auf Montag (ab 2 Uhr live auf DAZN). "Hoffentlich können wir unsere guten Angewohnheiten von heute beibehalten. Wir müssen nach Hause gehen und unseren Homecourt beschützen."

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 2-0

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:108 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns DAZN 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 5* 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6* 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich