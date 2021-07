NBA Finals - Corona-Protokoll: Milwaukee Bucks in Spiel 5 gegen Phoenix Suns geschwächt

Die Milwaukee Bucks werden in Spiel 5 auf Thanasis Antetokounmpo verzichten müssen, der Grieche wurde am Samstagnachmittag ins Corona-Protokoll der NBA aufgenommen. Auch ein Assistant Coach der Bucks wird in Spiel 5 nicht mit dabei sein können.

Das berichtet ESPN. Demnach wird Josh Oppenheimer nicht seinen Head Coach Mike Budenholzer auf der Bank unterstützen können, der Assistant Coach verpasst bereits das dritte Spiel in Folge. Budenholzer bestätigte, dass er nicht auf seinen kompletten Staff zurückgreifen kann.

Thanasis, der ältere Bruder von Giannis Antetokounmpo, spielte in den bisherigen Finals sportlich gesehen keine Rolle. Einzig beim Blowout in Spiel 3 kam er für wenige Minuten zum Einsatz. Am Samstagmittag wurde der Grieche, der am Samstag 29 Jahre alt wird, noch als verfügbar gelistet, erst am Nachmittag kam die Meldung, dass er die Partie verpassen wird.

"Die Gesundheitsprotokolle stehen bei jedem gedanklich an erster Stelle", zeigte sich Budenholzer unbesorgt, dass weitere Spieler betroffen sein könnten. "Ich denke, wir sind gut aufgestellt und bereit zu spielen."

Etwa eine Stunde vor Tip-Off gab die NBA zudem bekannt, dass auch Referee Sean Wright Spiel 5 verpassen würde. Auch er wurde ins Corona-Protokoll der NBA aufgenommen. Ob die Fälle in Verbindung miteinander stehen, ist nicht bekannt.

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 2-2

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:108 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns 120:100 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns 109:103 5 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich