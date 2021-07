NBA Finals - Bucks-Star Giannis Antetokounmpo beeindruckt von seinem Block: "Kann es nicht erklären"

Zwei Tage nach dem knappen Sieg in Spiel 4 und seinem unglaublichen Block gegen Deandre Ayton in der Schlussphase ist auch Giannis Antetokounmpo selbst noch fasziniert von diesem Play. Gleichzeitig gab sich der Grieche bemüht, den Fokus auf Spiel 5 der Finals zu lenken.

"Es ist unglaublich, zu was dein Körper imstande ist", sagte Giannis auf der Pressekonferenz vor Spiel 5. "Wenn man nur ans Gewinnen denkt, dann kratzt man die Extreme aus sich heraus. Ich kann den Spielzug nicht erklären."

Mit nur noch etwa 1:15 Minuten zu spielen hatte Antetokounmpo den Suns-Center bei einem Alley-Oop-Versuch übel abgeräumt, obwohl er noch kurz zuvor Devin Booker auf Höhe der Freiwurflinie verteidigt hatte. Dennoch schaffte es der Greek Freak, rechtzeitig am Korb zu sein. Anschließend nannte Teamkollege Pat Connaughton die Szene den "besten Block aller Zeiten". Auch dank diesem Block sicherten sich die Bucks den 109:103-Sieg und damit den 2-2-Ausgleich in den Finals.

"Am Ende des Tages liegt das allerdings in der Vergangenheit", erklärte Antetokounmpo. "Wenn man nur über die Vergangenheit spricht, kommt das nur aus deinem Ego. Das ist vorbei, ich muss weitermachen. Ich muss weiter Plays abliefern, die uns zum Sieg verhelfen. Das war ein großartiger Moment, aber wir müssen weitermachen."

In Spiel 5 in der Nacht auf Sonntag (ab 3 Uhr live auf DAZN) hat Milwaukee beim Gastspiel in Phoenix die Chance, die Kontrolle über die Serie zu erlangen und einen großen Schritt in Richtung erster Championship seit 1971 zu machen.

Giannis Antetokounmpo: "... dann spielt man beschissen"

"Ich weiß aus meiner Erfahrung, wenn man darüber nachdenkt, wie toll man war und wie viele Punkte man gemacht hat oder wie seine Statistiken aussehen, dann spielt man am nächsten Tag meistens beschissen", sagte der 26-Jährige. "So einfach ist es. Die nächsten paar Tage wären dann schrecklich."

Der Fokus auf die Vergangenheit befriedige nur das eigene Ego, aber "wenn ich mich auf die Zukunft fokussiere, dann spricht mein Stolz aus mir", so Giannis, der nach bisher 32,3 Punkten, 14 Rebounds und 5,5 Assists pro Spiel in diesen Finals auch in Spiel 5 dominieren möchte.

Mit den beiden Heimspielen in Milwaukee konnten die Bucks einen 0-2-Rückstand ausgleichen, in den vergangenen Jahren hatte das Team noch Probleme, nach einem Schlag vor den Bug zurückzukommen. "Wir haben extrem hart daran gearbeitet, während der Saison uns die Gewohnheiten eines Gewinners anzueignen", so Antetokounmpo auf die Frage, was dieses Jahr anders ist.

"Wenn du in jedem Spiel alles gibst, dann bringst du dich in eine gute Position, zu gewinnen", führte der zweimalige MVP weiter aus. Auch Khris Middleton betonte vor Spiel 5 die Einstellung seines Teams als Erfolgsfaktor: "Gleicher Fokus, gleiche Entschlossenheit wie bisher in diesem Playoff-Run. Wir müssen fokussiert sein, kämpfen und so hart spielen, wie wir können. Das ist alles."

NBA Finals: Die Serie im Überblick - Stand: 2-2

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Resultat/TV 1 7. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:105 2 9. Juli 3 Uhr Suns Bucks 118:108 3 12. Juli 2 Uhr Bucks Suns 120:100 4 15. Juli 3 Uhr Bucks Suns 109:103 5 18. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN 6 21. Juli 3 Uhr Bucks Suns DAZN 7* 23. Juli 3 Uhr Suns Bucks DAZN

*falls erforderlich