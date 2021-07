NBA News: Dallas Mavericks wollen offenbar Championship-Trio als Coaches zurückholen

Die Dallas Mavericks haben offenbar Interesse an einer Rückholaktion von drei ehemaligen Champions bekundet. Wie der neue Head Coach Jason Kidd verriet, sollen Gespräche mit Jason Terry, Tyson Chandler und J.J. Barea um neue Rollen im Coaching Staff geführt werden.

"Wir haben bereits mit J.J. gesprochen. Wir arbeiten daran, ob es schon in dieser Saison machbar ist", erklärte Kidd gegenüber mavs.com. "Wir haben einen Plan für ehemalige Mavs-Spieler, die ins Coaching einsteigen wollen."

So soll es auch Gespräche mit Chandler und Terry geben, Dallas ist offenbar interessiert, dem ehemaligen Championship-Trio Jobs als Assistant Coaches, Development Coaches oder Scouts anzubieten.

"Wir werden sie zur Summer League und zum Training Camp einladen, um zu sehen, ob sie wirklich coachen wollen", so der neue starke Mann an der Mavs-Seitenlinie. "Es ist eine Sache zu sagen, ich will coachen. Aber willst du das wirklich? Es ist keine leichte Sache. Man muss viel Arbeit und viele Stunden hineinstecken."

Das Trio war ein wichtiger Teil des Mavs-Teams 2011, das angeführt von Dirk Nowitzki den Titel gewann. Der Würzburger ist mittlerweile als Berater für die Texaner aktiv, der heutige Head Coach Kidd war damals der Starting Point Guard.

Championship-Jubiläum: Das waren die Mavs-Helden von 2011 © getty 1/33 Auf den Tag genau vor zehn Jahren gewannen die Dallas Mavericks ihre erste und bisher einzige Meisterschaft. Wir blicken auf den Kader um Dirk Nowitzki zurück, der die Miami Heat um LeBron, Wade und Bosh schockte. © getty 2/33 STEVE NOVAK: Wie üblich gab es ein paar Spieler, die im Laufe der Saison 2010/11 getradet oder entlassen wurden. Novak war einer von ihnen - er kam auf 7 Spiele, ehe ihn die Texaner im Januar aus dem Kader strichen. © getty 3/33 ALEXIS AJINCA: Der Center gehörte ebenfalls dem Mavs-Kader der Regular Season an - zumindest bis Ende Januar 2011. Dann wurde er zu den Raptors getradet (für die Rechte an Georgios Printezis). 10 Spiele hatte er da auf dem Konto. © getty 4/33 SASHA PAVLOVIC absolvierte auch nur 10 Spiele für Dallas. Ende Januar wurde er entlassen und kam noch bei den Hornets unter. © getty 5/33 DOMINIQUE JONES: Der Zweitrundenpick bekam immer mal wieder ein paar Minuten im Backcourt. Doch im Februar beendete eine Fußfraktur seine Saison vorzeitig. Bis 2013 blieb er in Dallas, erlebte die Championship also hautnah. © getty 6/33 CARON BUTLER: Er startete in 29 Spielen für die Mavericks - dann verletzte er sich schwer am Knie. Saison-Aus! © getty 7/33 RODRIGUE BEAUBOIS: Auch der Franzose hatte Verletzungspech. Erst kämpfte er sich nach einer Fußverletzung zurück in den Mavs-Kader und durfte sogar 26-mal starten. Doch kurz vor den Playoffs knickte er übel um - und spielte anschließend nicht mehr. © getty 8/33 PLAYOFF-KADER - BANK: COREY BREWER (Small Forward) - Stats in den Playoffs: 1,5 Punkte bei 44,4 Prozent aus dem Feld und 33,3 Prozent von der Dreierlinie in 3,8 Minuten (6 Spiele). © getty 9/33 Zwölf Spieler kamen dann noch in der Postseason zum Einsatz. Einer davon war Brewer, der erst im März ins Boot geholt worden war. In den Finals kam er aber nicht zum Einsatz. © getty 10/33 IAN MAHINMI (Center) - Stats in den Playoffs: 1,8 Punkte und 1,0 Rebounds bei 60,0 Prozent aus dem Feld in 5,5 Minuten (6 Spiele). © getty 11/33 Mahinmi sah ein paar Minuten in der Big-Man-Rotation. In den Finals kam er dreimal zum Einsatz (3 Punkte, 1,7 Rebounds). © getty 12/33 BRIAN CARDINAL (Power Forward) - Stats in den Playoffs: 1,1 Punkte und 0,9 Fouls bei 75,0 Prozent aus dem Feld und 75,0 Prozent von der Dreierlinie in 4,1 Minuten (9 Spiele). © getty 13/33 Der "Hausmeister" wurde zur Legende - er kam immer wieder rein, um Wade oder LeBron zu foulen oder ihnen Offensiv-Fouls anzuhängen. Fünfmal stand - oder lag - er in den Finals auf dem Parkett. © getty 14/33 PEJA STOJAKOVIC (Small Forward) - Stats in den Playoffs: 7,1 Punkte und 1,7 Rebounds bei 40,8 Prozent aus dem Feld und 37,7 Prozent von der Dreierlinie in 18,4 Minuten (19 Spiele). © getty 15/33 Erst im Februar 2011 verpflichtet. Spielte in den Finals zwar keine große Rolle mehr, dafür aber in den Serien davor. Unvergessen war Spiel 4 gegen die Lakers, das die Mavs mit 122:86 (!) gewannen. Peja traf 6/6 Dreier. © getty 16/33 BRENDAN HAYWOOD (Center) - Stats in den Playoffs: 3,1 Punkte, 4,1 Rebounds und 1,0 Blocks bei 58,1 Prozent aus dem Feld in 15,3 Minuten (18 Spiele). © getty 17/33 Zusammen mit Mahinmi war er für die Pausen von Tyson Chandler zuständig. 18-mal spielte er in den Playoffs, immerhin dreimal in den Finals. © getty 18/33 J.J. BAREA (Point Guard) - Stats in den Playoffs: 8,9 Punkte und 3,4 Assists bei 41,9 Prozent aus dem Feld und 32,0 Prozent von der Dreierlinie in 18,6 Minuten (21 Spiele). © getty 19/33 Der Wirbelwind war ein unberechenbarer Scoring-Faktor von der Bank und sezierte mit seinen Drives die gegnerischen Defenses. In drei Finals-Spielen startete er sogar, 8 Punkte erzielte er in der Serie im Schnitt. © getty 20/33 JASON TERRY (Shooting Guard) - Stats in den Playoffs: 17,5 Punkte und 3,2 Assists bei 47,8 Prozent aus dem Feld und 44,2 Prozent von der Dreierlinie in 32,6 Minuten (21 Spiele). © getty 21/33 Der Jet war der Sixth Man in Person - zum Ende des Spiels kannte er keine Angst und traf im Meisterjahr jede Menge Clutch-Dreier. Mit 18 Punkten im Schnitt war er in den Finals der zweitbeste Mavs-Scorer hinter Dirk. © getty 22/33 STARTER - JASON KIDD (Point Guard) - Stats in den Playoffs: 9,3 Punkte, 7,3 Assists und 4,5 Rebounds bei 39,8 Prozent aus dem Feld und 37,4 Prozent von der Dreierlinie in 35,4 Minuten (21 Spiele). © getty 23/33 Im Herbst seiner Karriere und endlich mit einem sicheren Dreier ausgestattet war er Floor General und Starting Point Guard des Meisterteams. In den Finals stand er knapp 38 Minuten auf dem Feld - für 7,7 Punkte und 6,3 Assists. © getty 24/33 DESHAWN STEVENSON (Shooting Guard) - Stats in den Playoffs: 4,5 Punkte und 0,9 Rebounds bei 34,9 Prozent aus dem Feld und 39,7 Prozent von der Dreierlinie in 15,8 Minuten (21 Spiele). © getty 25/33 Mit seiner harten Spielweise und seinem sicheren Dreier bekam er über weite Strecken der Playoffs und Finals das Vertrauen als Starter auf der 2 in Rick Carlisles Lineup. In Spiel 6 versenkte er 3 wichtige Triples! © getty 26/33 SHAWN MARION (Small Forward) - Stats in den Playoffs: 11,9 Punkte, 6,3 Rebounds und 2,1 Assists bei 46,7 Prozent aus dem Feld in 32,9 Minuten (21 Spiele). © getty 27/33 Die Matrix ging als Starting Small Forward LeBron auf die Nerven und glänzte vorne mit seinen Hustle Plays - und natürlich mit seiner Wurftechnik. Ähnlich wie Kidd erfüllte er sich spät den Traum von der Championship. © getty 28/33 DIRK NOWITZKI (Power Forward) - Stats in den Playoffs: 27,7 Punkte, 8,1 Rebounds und 2,5 Assists bei 48,5 Prozent aus dem Feld und 46,0 Prozent von der Dreierlinie in 39,3 Minuten (21 Spiele). © getty 29/33 DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖRK! © getty 30/33 TYSON CHANDLER (Center) - Stats in den Playoffs: 8,0 Punkte und 9,2 Rebounds bei 58,2 Prozent aus dem Feld in 32,4 Minuten (21 Spiele). © getty 31/33 Blocks, Rebounds und harte Defense waren sein Metier - genauso wie der wichtigste Screen in der Mavs-Geschichte! © getty 32/33 RICK CARLISLE war 2011 bereits der Head Coach in Dallas - er ist es bis heute. © getty 33/33 Der damalige US-Präsident BARACK OBAMA durfte zwar nicht mitspielen - aber die Mavericks machten ihn traditionell zum Ehrenspielführer.

Chandler hielt als Center die Defense zusammen, Terry und Barea lieferten Unterstützung von der Bank. Als letzterer in den Finals in die Starting Five rückte, drehte Dallas die Serie gegen die Miami Heat zu seinen Gunsten.

Der 37-Jährige ist derzeit noch in Puerto Rico aktiv, Terry absolvierte vergangene Spielzeit seine erste Saison als Assistant Coach an der University of Arizona.