NBA-News: Willi Green wird angeblich neuer Trainer der New Orleans Pelicans

Die New Orleans Pelicans sind auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar fündig geworden. Wie ESPN und The Athletic berichten, ist Willie Green der auserkorene Favorit.

Der bisherige Assistant Coach der Phoenix Suns soll demnach der Nachfolger von Stan van Gundy werden, der nach einer enttäuschenden Saison wieder seinen Hut nehmen musste.

Green spielte zwölf Jahre lang in der NBA, darunter eine Saison in New Orleans. Der 39-Jährige gehört sei zwei Jahren dem Coaching Staff der Suns an, davor war er drei Jahre lang für die Golden State Warriors tätig.

Mit seinen 39 Jahren wäre Green nach Mark Daigneault (35/Oklahoma City Thunders) und Taylor Jenkins (36/Memphis Grizzlies) der drittjüngste Coach der NBA.

Die Pelicans beendeten die abgelaufene Regular Season mit einer Bilanz von 31-41. Nachdem die Franchise die Saison mit Playoff-Ambitionen begonnen hatte, schaffte es New Orleans am Ende nicht einmal in das Play-In-Turnier der Western Conference. Mit Zion Williamson und Brandon Ingram sowie zahlreichen Picks haben die Pelicans großes Potenzial in den eigenen Reihen, das Green nun ausschöpfen soll.