NBA Saison, 2021/22 - Termine, Zeitplan: Auftakt, Trade-Deadline, Playoffs

Die NBA Finals sind vorbei, doch eine lange Sommerpause vor der NBA-Saison 2021/22 wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Alle Infos zu Terminen und Zeitplan der anstehenden Saison bezüglich dem Saisonauftakt, der Trade-Deadline, Playoffs und noch mehr erhaltet Ihr hier.

Nach zwei Saisons die in der Durchführung und speziell im Zeitplan aufgrund der Corona-Pandemie stark angepasst wurden, will die NBA mit der Saison 2021/22 zu alten Gewohnheiten zurückkehren. Der Auftakt der Spielzeit soll am 19. Oktober stattfinden, der Start der Playoffs ist für den 16. April angesetzt.

Es ist bereits beschlossen, dass zwischen Ende der Regular Season und den Playoffs wieder ein Play-In-Turnier gespielt werden soll, um die jeweils letzten zwei Vertreter der Conferences in der Postseason zu bestimmen.

Die Finals werden voraussichtlich am 2. Juni beginnen und spätestens am 19. Juni mit einem möglichen Spiel 7 enden. Der Termin für die Trade-Deadline steht noch nicht fest, die Frist wird jedoch vermutlich mit dem alten Zeitplan wieder im Februar sein.

NBA: Diese Termine stehen an

Vor der nächsten Regular Season stehen jedoch noch zwei Events an, die die NBA für Jahre prägen werden. Am heutigen Donnerstag, dem 29. Juli, dürfen die 30 NBA-Teams im NBA Draft aus einem besonders vielversprechenden Jahrgang an jungen Talenten auswählen.

Am 6. August enden dann offiziell die auslaufenden Verträge einiger Spieler und die Free Agency beginnt. Die Free Agents können sich dann mit neuen Teams auf einen Deal einigen oder zu ihren alten Teams zu neuen Konditionen zurückkehren.

Datum Event 29. Juli NBA Draft 6. August Beginn der Free Agency 8-17. August Summer League 19. Oktober Start der Saison 2021/22 16. April NBA Playoffs 2. Juni NBA Finals

NBA: Die Saison 2021/22 live im TV und Livestream

© getty Dennis Schröder wird im August zum Free Agent - bleibt er bei den Los Angeles Lakers?

NBA Draft: Die erste Runde im Überblick