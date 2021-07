NBA-News: Atlanta Hawks befördern Nate McMillan zum Head Coach

Die Atlanta Hawks haben Nate McMillan zum Head Coach befördert. Das bestätigte General Manager Travis Schlenk am Montagabend in einem Video-Call mit Journalisten.

Wie ESPN-Reporter Adrian Wojnarowski berichtet, wird der 56-Jährige einen Vierjahresvertrag erhalten. McMillan trainiert zuvor die Indiana Pacers, Portland Trail Blazers und Seattle SuperSonics.

McMillan hatte die Hawks am 1. März übernommen, nachdem sich die Franchise von Llyod Pierce getrennt hatte. In der Folge führte McMillan das Team zu einer 37-19-Bilanz.

In den Playoffs schafften die Hawks nach Siegen über die New York Knicks und Philadelphia 76ers überraschend den Sprung in die Conference Finals. Dort musste man sich den Milwaukee Bucks geschlagen geben (2:4).