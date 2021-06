NBA News: Suns-Star Chris Paul sagt für Team USA ab - drei weitere Stars sind bei Olympia dabei

Chris Paul wird nicht für Team USA an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio teilnehmen. Der Point Guard der Phoenix Suns hat offenbar eine entsprechende Einladung abgelehnt. Dafür haben drei weitere Stars ihre Zusage gegeben, der Kader ist damit fast komplett.

Am späten Dienstagnachmittag kursierten zunächst Gerüchte, dass Paul bei den Spielen in Tokio für das mit Stars gespickte Team USA auflaufen wird. Dann vermeldete Adrian Wojnarowski (ESPN) allerdings, dass der 36-Jährige eine Einladung abgelehnt hat.

Derzeit steht Paul, der Spiel 1 und 2 aufgrund des Corona-Protokolls verpasst hat, mit den Phoenix Suns in den Western Conference Finals gegen die L.A. Clippers, sollte Phoenix die Finals erreichen, hätte Paul kaum Pause vor dem Start der Olympischen Spiele. Ein potenzielles Spiel 7 der Finals ist auf den 22. Juli angesetzt, das erste Spiel von Team USA in Tokio findet am 25. Juli statt. Der Point God gewann bereits 2008 und 2012 die Gold-Medaille mit den US-Amerikanern.

Anstelle von Paul haben derweil drei weitere NBA-Stars ihre Zusage für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen gegeben. Nach Informationen von ESPN werden Khris Middleton, Jrue Holiday (beide Milwaukee Bucks) und Kevin Love (Cleveland Cavaliers) Teil des 12-Mann-Kaders von Team USA werden.

Damit sind offenbar elf der zwölf Repräsentanten der USA bei den Olympischen Spielen in Stein gemeißelt. Neben den drei genannten haben angeblich auch Bam Adebayo (Heat), James Harden, Kevin Durant (beide Nets), Draymond Green (Warriors), Bradley Beal (Wizards), Jayson Tatum (Celtics), Devin Booker (Suns) und Damian Lillard (Trail Blazers) ihre Olympia-Teilnahme bestätigt.

Offenbar haben auch Paul George und Kawhi Leonard Interesse bekundet, eine endgültige Entscheidung steht aber wohl noch aus. Kawhi fehlt den Clippers in den West-Finals aktuell aufgrund von einer Knieverletzung. Spätestens Ende Juni soll der finale Kader stehen, Team USA startet am 6. Juli in Las Vegas in die Vorbereitung.