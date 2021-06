NBA News: Steve Kerr findet Kevin Durant "begabter" als Michael Jordan

Steve Kerr spielte gemeinsam mit Michael Jordan bei den Chicago Bulls und coachte später Kevin Durant bei den Golden State Warriors. Nach dem dominanten Playoff-Run des 32-Jährigen wurde der Warriors-Coach folglich um einen Vergleich der beiden Superstars gebeten.

"Ich denke, dass er begabter ist, das meine ich ernst", sagte Kerr (55) über Durant, als er von NBC Bay Area-Reporter Raj Mathai um einen Vergleich gebeten wurde. "Das sagt einiges, aber Kevin ist anders ... eine ganz andere Spezies. Er ist 2,11 m groß mit Guard-Skills, unbegrenzter Range, Passing, Shotblocking - was er am Ring wegblocken kann, es ist überwältigend."

Von 2016 bis 2019 coachte Kerr Durant bei den Warriors und gewann in diesem Zeitraum zwei Meisterschaften. Auch 2019 reichte es für die Finals, dort riss sich Durant jedoch die Achillessehne und verließ die Warriors im Anschluss in Richtung Brooklyn. Erst in der noch laufenden Saison konnte der zweimalige Finals-MVP für die Nets debütieren.

Das tat er auf dominante Art und Weise, nach einer starken, aber von Ausfällen geprägten Regular Season schaltete er in den Playoffs noch einen Gang hoch. In den Conference Semifinals gegen die Bucks verloren die Nets zwar aufgrund mehrerer Ausfälle, Durant war jedoch nicht zu stoppen: In Spiel 5 kam er auf 49 Punkte, 17 Rebounds und 10 Assists, wenige Tage später lieferte er in der Overtime-Schlacht von Spiel 7 mit 48 Punkten noch einen Rekord.

Harden sagt doch ab: Das ist der finale Olympia-Kader von Team USA © SPOX/getty 1/25 Der US-amerikanische Basketballverband USAB hat den Kader für das olympische Basketballturnier 2021 bekanntgegeben. Nach der kurzfristigen Absage von Nets-Star James Harden aufgrund einer Oberschenkelverletzung sieht der Kader wie folgt aus. © getty 2/25 GUARDS – BRADLEY BEAL (Washington Wizards) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 3/25 Beals Statistiken in der Saison 2020/21: 31,3 Punkte, 4,4 Assists und 4,7 Rebounds bei 48,5 Prozent aus dem Feld und 34,9 Prozent von Downtown in 35,8 Minuten (60 Spiele) © getty 4/25 DEVIN BOOKER (Phoenix Suns) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 5/25 Bookers Statistiken in der Saison 2020/21: 25,6 Punkte, 4,3 Assists und 4,2 Rebounds bei 48,4 Prozent aus dem Feld und 34,0 Prozent von Downtown in 33,9 Minuten (67 Spiele) © getty 6/25 DAMIAN LILLARD (Portland Trail Blazers) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 7/25 Lillards Statistiken in der Saison 2020/21: 28,8 Punkte, 7,5 Assists und 4,2 Rebounds bei 45,1 Prozent aus dem Feld und 39,1 Prozent von Downtown in 35,8 Minuten (67 Spiele) © getty 8/25 JRUE HOLIDAY (Milwaukee Bucks) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 9/25 Holidays Statistiken in der Saison 2020/21: 17,7 Punkte, 6,1 Assists und 4,5 Rebounds bei 50,3 Prozent aus dem Feld und 39,2 Prozent von Downtown in 32,3 Minuten (59 Spiele) © getty 10/25 ZACH LAVINE (Chicago Bulls) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 11/25 LaVines Statistiken in der Saison 2020/21: 27,4 Punkte, 4,9 Assists und 5,0 Rebounds bei 50,7 Prozent aus dem Feld und 41,9 Prozent von Downtown in 35,1 Minuten (58 Spiele) © getty 12/25 FORWARDS - KEVIN DURANT (Brooklyn Nets) - dritte Teilnahme an den Olympischen Spielen (Goldmedaillengewinner mit Team USA 2012 und 2016) © getty 13/25 Durants Statistiken in der Saison 2020/21: 26,9 Punkte, 5,6 Assists und 7,1 Rebounds bei 53,7 Prozent aus dem Feld und 45,0 Prozent von Downtown in 33,1 Minuten (35 Spiele) © getty 14/25 DRAYMOND GREEN (Golden State Warriors) - zweite Teilnahme an den Olympischen Spielen (Goldmedaillengewinner mit Team USA 2016) © getty 15/25 Greens Statistiken in der Saison 2020/21: 7,0 Punkte, 8,9 Assists und 7,1 Rebounds bei 44,7 Prozent aus dem Feld und 27,0 Prozent von Downtown in 31,5 Minuten (63 Spiele) © getty 16/25 KEVIN LOVE (Cleveland Cavaliers) - zweite Teilnahme an den Olympischen Spielen (Goldmedaillengewinner mit Team USA 2012) © getty 17/25 Loves Statistiken in der Saison 2020/21: 12,2 Punkte, 7,4 und 2,5 Assists bei 40,9 Prozent aus dem Feld und 36,5 Prozent von Downtown in 24,9 Minuten (25 Spiele) © getty 18/25 KHRIS MIDDLETON (Milwaukee Bucks) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 19/25 Middletons Statistiken in der Saison 2020/21: 20,4 Punkte, 5,4 Assists und 6,0 Rebounds bei 47,6 Prozent aus dem Feld und 41,4 Prozent von Downtown in 33,4 Minuten (68 Spiele) © getty 20/25 JAYSON TATUM (Boston Celtics) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 21/25 Tatums Statistiken in der Saison 2020/21: 26,4 Punkte, 7,4 Rebounds und 4,3 Assists bei 45,9 Prozent aus dem Feld und 38,6 Prozent von Downtown in 35,8 Minuten (64 Spiele) © getty 22/25 JERAMI GRANT (Detroit Pistons) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 23/25 Grants Statistiken in der Saison 2020/21: 22,3 Punkte, 4,6 Rebounds und 2,8 Assists bei 42,9 Prozent aus dem Feld und 35,0 Prozent von Downtown in 33,9 Minuten (54 Spiele) © getty 24/25 CENTER – BAM ADEBAYO (Miami Heat) - erste Teilnahme an den Olympischen Spielen © getty 25/25 Adebayos Statistiken in der Saison 2020/21: 18,7 Punkte, 9,0 Rebounds, 5,4 Assists und 1,0 Blocks bei 57,0 Prozent aus dem Feld in 33,5 Minuten (64 Spiele)

Steve Kerr: Durant der "talentierteste Basketballspieler der Welt"

Selbst Gegenspieler Giannis Antetokounmpo beteuerte auf der Gegenseite mehrfach, Durant sei derzeit der beste Basketballspieler der Welt. Kerr schien dem beizupflichten: "Er hat einfach gezeigt, dass er der talentierteste Basketballspieler der Welt ist, wenn nicht sogar aller Zeiten. Wirklich, er ist einfach so begabt", schwärmte Kerr.

Beide werden in Kürze erstmals seit 2019 wieder zusammenarbeiten. Durant hat seine Zusage für Team USA gegeben und wird bei Olympia dabei sein, Kerr fungiert als Assistant Coach im Stab von Gregg Popovich.

Mit Jordan verbindet Kerr eine gemeinsame Zeit bei den Chicago Bulls. Etwas länger als drei Jahre spielten beide dort zusammen und gewannen zwischen 1996 und 1998 drei aufeinanderfolgende Meisterschaften.