NBA Playoffs: Philadelphia 76ers verlieren Danny Green für mehrere Wochen

Danny Green hat sich eine Wadenverletzung im Spiel 3 der Philadelphia 76ers gegen die Atlanta Hawks zugezogen und wird damit offenbar zwei bis drei Wochen ausfallen, wie Shams Charania (The Athletic) berichtet.

Green stand knapp vier Minuten auf dem Feld gegen die Hawks in der Nacht von Freitag auf Samstag, bevor er das Spiel verließ und von Matisse Thybulle ersetzt wurde. Green war im Laufe des Spiels mit einem Fußverband an der Seitenline zu sehen.

Head Coach Doc Rivers hatte nach dem Spiel noch keine konkreten Informationen, ahnte jedoch bereits eine etwas ernstere Verletzung: "Wadenverletzungen sind nie gut." Der 33-Jährige Green startete 69 der 72 Spiele in der regulären Saison und beteiligte sich mit durchschnittlich 9,5 Punkten, 3,8 Rebounds und 1,7 Assists pro Spiel bei 40,5 Prozent von der Dreierlinie. Green ist ein erfahrener Verteidiger, machte als direkter Gegenspieler von Trae Young im ersten Spiel der Serie jedoch keine gute Figur.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit in Spiel 3 lief Furkan Korkmaz mit den regulären Startern der Sixers auf und ist auch einer der Kandidaten für diese Rolle in Greens Abwesenheit. Korkmaz erzielte schon im ersten Viertel 11 Punkte und war ein entscheidender Faktor dafür, dass die Sixers das ganze Spiel über die Kontrolle hatten. Das sah auch Joel Embiid so: "Wir haben uns diese Führung dank ihm erspielt. Er kam auf das Feld und hat die Bank angeführt, das war enorm wichtig. Wir haben so viele Waffen, du weißt nie, wer heiß läuft."

Die Alternative zu Korkmaz in der Starting Five ist vermutlich Thybulle, der jedoch kein guter Dreierschütze ist und gemeinsam mit Ben Simmons für Spacing-Probleme bei den Sixers sorgen könnte. Außerdem wurde er bisher oft mit der Verteidigung von Young beauftragt, wenn Simmons auf die Bank geht.

Sixers vs. Hawks: Die Serie im Überblick - Stand: 2:1

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 6. Juni 19 Uhr Sixers Hawks 124:128 2 9. Juni 1.30 Uhr Sixers Hawks 118:102 3 12. Juni 1.30 Uhr Hawks Sixers 111:127 4 15. Juni 1.30 Uhr Hawks Sixers 5 17. Juni tba Sixers Hawks 6* 19. Juni tba Hawks Sixers 7* 21. Juni tba Sixers Hawks