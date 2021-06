NBA Playoffs - Nikola Jokic nach Frust-Foul ejected: "Wollte ihren Rhythmus brechen"

Die Denver Nuggets sind durch einen Sweep gegen die Phoenix Suns ausgeschieden. Überschattet wurde die Partie von einem Frustfoul von Nikola Jokic, der im dritten Viertel mit einem Flagrant-2-Foul ejected wurde.

Jokic hatte gegen Suns-Guard Cameron Payne wild nach dem Ball geschlagen und dabei wohl auch Payne an der Nase getroffen. Für die Referees war dies genug, um den MVP zum Duschen zu schicken. "Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich dafür rauswerfen würden", gab Jokic nach der Partie an.

"Ich wollte ihren Rhythmus brechen und uns ein bisschen Energie geben. Ich wollte ein hartes Foul geben", erklärte der Center. "Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Ich entschuldige mich dafür, wenn es so war. Ich wollte ihn nicht verletzen oder ihn mit Absicht am Kopf treffen."

Auch die Referees waren sich nicht wirklich sicher, es dauerte eine ganze Weile, bis das Gespann eine Entscheidung traf. Die Nuggets lagen zu diesem Zeitpunkt mit 8 Zählern hinten, am Ende verloren sie mit 118:125 und schieden somit in den Conference Semifinals via Sweep aus.

Nuggets-Coach Michael Malone sah eine Fehlentscheidung. "Das sollte kein Flagrant-2-Foul sein. Er macht ein Play nach dem Ball", sagte Malone. "Der Kontakt mit der Nase von Payne war minimal. Ich war also schockiert, dass sie für das den MVP rauswerfen."

Devin Booker: Jokic kein "unfairer Spileler"

Fakt ist, dass es ein Frustfoul war. In der Aktion zuvor hatte Jokic bei einem Runner kein Foul bekommen und den Schiedsrichtern böse Blicke zugeworfen, es folgte die Aktion gegen Payne. "Es war keine bösartige Aktion, es war Frustration", bilanzierte deswegen auch Malone.

Ähnlich sah es auch Suns-Coach Monty Williams, der aber auch sagte: "In diesen Momenten muss man seine Emotionen im Griff haben. Darüber reden wir schon die komplette Saison." Devin Booker war nach dem Foul der erste Suns-Akteur, der Payne zur Seite sprang, aber auch der Guard gab sich im Anschluss milde.

"Ich glaube nicht, dass er ihm was antun wollte", sagte Booker. "Es war Frust. Ich wollte meinen Mitspieler verteidigen. Ich habe schon so oft gegen Joker gespielt und ich weiß, dass er kein unfairer Spieler ist."

Zu diesem Zeitpunkt stand Jokic bei 22 Punkten (9/17 FG), 11 Rebounds und 4 Assists. Nach Magic Johnson, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar und Wes Unseld ist der Serbe erst der fünfte MVP, der in den Playoffs gesweept wurde. Der Center führte seine Farben in der Serie bei den Punkten, Rebounds und Assists an.

© getty Nikola Jokic entlud seinen Frust gegen Cam Payne.

Suns vs. Nuggets: Die Serie im Überblick