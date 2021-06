NBA Playoffs - Clint Capela tönt vor Spiel 5 bei den Knicks: "Schicken sie in den Urlaub"

Die Atlanta Hawks können in der Nacht auf Donnerstag die Serie mit den New York Knicks mit einem Sieg beenden. Center Clint Capela gab sich vor Spiel 5 im Madison Square Garden besonders selbstbewusst.

"Wir kommen zu euch, um zu gewinnen und euch in den Urlaub zu schicken", tönte Capela bei seiner Medienrunde. Der Schweizer, der in der Serie rund 9 Zähler, 13 Rebounds und 2,2 Blocks pro Partie auflegt, hat auch keine Angst vor dem physischen Basketball der New Yorker.

"Sie versuchen körperbetont zu spielen. Ich glaube aber, wenn sie wirklich physisch spielen würden, hätten wir deutlich mehr Probleme. Sie versuchen es, aber es funktioniert einfach nicht." Die Hawks führen in der Serie mit 3-1, nachdem beide Teams in New York je ein Spiel gewonnen hatten. In Atlanta setzten sich dagegen zweimal die Hawks durch, zuletzt überzeugend in Spiel 4 mit 113:96.

"Sie wollen hart spielen, unsere Jungs herumschubsen und große Ansagen machen, aber das können wir auch", sagte Capela weiter. Die Spieler der Knicks wurden bereits mit den Kommentaren des Centers konfrontiert, allerdings wollte Julius Randle dem wenig Beachtung schenken. "Warum sollte ich mich damit beschäftigen, was Clint Capela zu sagen hat? Interessiert mich überhaupt nicht."

Ähnlich äußerte sich auch Derrick Rose. "Ich bin 32 Jahre alt. Noch nie in meinem Leben habe ich so solches Zeug wie er von sich gegeben und werde auch nicht wegen Aussagen von Clint Capela damit anfangen. Ich bin zu alt für diesen Sch***!"

Die Knicks müssen nun jedoch die kommenden drei Spiele in Serie gewinnen, um erstmals eine Playoff-Runde seit 2013 zu überstehen. Atlanta stand zuletzt 2016 in den Conference Semifinals.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Knicks vs. Hawks: Die Spiele der Serie - Stand: 1:3