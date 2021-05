NBA-News: Los Angeles Lakers werden in Spiel 5 gegen Phoenix Suns wohl auf Anthony Davis verzichten müssen

Die Los Angeles Lakers werden in Spiel 5 der Erstrundenserie gegen die Phoenix Suns wohl auf Anthony Davis verzichten müssen. Der Big Man zog sich am Wochenende bei der 92:100-Pleite in Spiel 4 eine Leistenzerrung zu, wie ein MRT am Montag bestätigte.

Wie Shams Charania (The Athletic) mit Verweis auf anonyme Quellen berichtet, ist ein Einsatz des 28-Jährigen in Spiel 5 in der Nacht auf Mittwoch (ab 4 Uhr live auf DAZN) "unwahrscheinlich". Offiziell wird der Big Man als "fraglich" gelistet, doch auch Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet von einem gewissen Pessimismus im Lakers-Camp, was die Verfügbarkeit von Davis betrifft.

Schon vor Spiel 4 hatten Knieprobleme der Braue zu schaffen gemacht, doch Davis stellte klar, dass er nicht aussetzen werde. Kurz vor der Halbzeitpause verletzte er sich bei einem Dunkversuch an der Leiste und konnte in der zweiten Hälfte nicht mehr mitwirken. Er beendete die Parte mit nur 6 Punkten bei 2/9 aus dem Feld.

"Diese Jungs sind großartige Wettkämpfer, sie werden dir immer sagen: 'Ich ignoriere das, ich werde da sein.' Wir werden also sehen", hielt sich Lakers-Coach Frank Vogel in einer Videokonferenz am Montag noch bedeckt. "Wir werden sehen, wie sich seine Leiste am Dienstag anfühlt und wir werden eine kluge Entscheidung treffen. Aber er ist frohen Mutes."

Laut Vogel wird Davis gemeinsam mit den Lakers nach Phoenix fliegen und sich weiter behandeln lassen. Auch wenn AD die Partie verpassen sollte, ein Einsatz in Spiel 6 in der Nacht auf Sonntag sei übereinstimmenden Medienberichten zufolge möglich. Über die Serie legte der achtmalige All-Star im Schnitt 21,8 Punkte, 8 Rebounds und 2,0 Blocks bei 40,3 Prozent aus dem Feld auf.

Lakers vs. Suns: Die Serie im Überblick