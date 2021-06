NBA News: Los Angeles Lakers suchen wohl neuen Athletiktrainer nach von Verletzungen geplagter Saison

Die Los Angeles Lakers werden in der Offseason offenbar einen neuen Athletiktrainer anstellen. Der Vertrag von Nina Hsieh, die vor zwei Jahren auf den Posten des Head Athletic Trainers befördert wurde, erhält wohl keinen neuen Vertrag.

Das berichtet Dave McMenamin (ESPN). Einer der Gründe für diese Entscheidung sollen die vielen Verletzungen in der abgelaufenen Saison beim noch amtierenden Champion sein. Demnach plane die Franchise, die Herangehensweise bezüglich der Gesundheit der Spieler neu zu strukturieren.

Die Lakers scheiterten in den Playoffs 2021 bereits in der ersten Runde gegen die Phoenix Suns, nachdem unter anderem Anthony Davis (Leiste), Kentavious Caldwell-Pope (Knie) und Alex Caruso (Knöchel) durch Verletzungen eingeschränkt waren. Auch in der regulären Saison war das Star-Duo AD und LeBron James lange Zeit verletzungsbedingt außer Gefecht gesetzt, insgesamt verpassten die Lakers-Spieler über die Saison gesehen 201 Spiele laut Spotrac.

Hsieh war über mehr als eine Dekade ein Teil der Lakers-Organisation und war unter anderem Head Athletic Trainer des G-League Teams, bevor sie zunächst Assitant Trainer und dann Head Athletic Trainer der Lakers wurde. Sie avancierte zur ersten Frau im den vier wichtigen US-amerikanischen Sportarten, die als Head Athletic Trainer mit einem Team den Titel holte.