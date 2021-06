NBA - Lakers-Legende Magic Johnson attackiert Dennis Schröder: "Er ist kein Laker"

Lakers-Legende Magic Johnson hat heftige Kritik am deutschen Point Guard Dennis Schröder geäußert. Für den Hall of Famer sei Schröder kein Laker, weswegen er mit dem Guard nicht verlängern würde.

"Ich glaube nicht, dass er ein Laker ist", sagte Johnson bei AM 570 LA Sports. "Das ist aber nur meine Meinung. Ich weiß nicht, ob sie mit ihm verlängern wollen oder nicht. Ich glaube, dass er nicht die Siegermentalität und die Einstellung besitzt, die es braucht."

"Er hatte in dieser Serie die Chance, sich zu beweisen, und er hat dabei versagt", schob der frühere Point Guard nach. "Wenn sie ihn zurückholen, dann werde ich ihn unterstützen und ihn anfeuern, ich glaube nur nicht, dass er ein Laker ist."

Schröder war in der vergangenen Offseason via Trade aus Oklahoma City gekommen und legte über die Saison 15,4 Punkte, 5,8 Assists und 3,5 Rebounds im Schnitt auf. In den Playoffs gingen seine Zahlen etwas zurück, auch er konnte das frühe Aus der Lakers gegen die Phoenix Suns nicht verhindern.

Nun wird der Deutsche Free Agent, nachdem er gleich zweimal eine vorzeitige Vertragsverlängerung ablehnte. Nach dem Aus gegen die Suns wurde Schröder aber nicht müde zu betonen, dass er gerne auch in der kommenden Saison für den Champion von 2020 auflaufen wolle.

Dennis Schröder: Seine Statistiken 2020/21 für die Lakers