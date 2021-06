NBA News: LaMelo Ball zum Rookie of the Year gewählt

Auch der letzte Award der zurückliegenden Regular Season ist vergeben. Wie Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, wird LaMelo Ball von den Charlotte Hornets mit dem Award des Rookie of the Year ausgezeichnet.

Ball, der in seiner Debütsaison in der NBA 15,7 Punkte, 5,9 Rebounds, 6,1 Assists und 1,6 Steals auflegte und 35,2 Prozent aus der Distanz traf, zählte gemeinsam mit Anthony Edwards und Tyrese Haliburton zu den Finalisten, die Youngster der Timberwolves (sehr zun Unmut von Karl-Anthony Towns) und Kings zogen den Kürzeren.

Edwards durfte sich zumindest Außenseiterchancen auf die Auszeichnung ausrechnen, da er im Gegensatz zu Ball über die gesamte Saison zur Verfügung stand (72 Spiele, 19,3 Punkte, 4,7 Rebounds, 2,9 Assists). Ball hingegen brachte es aufgrund eines gebrochenen Handgelenks nur auf 51 Spiele in der Regular Season, keiner aus dem Trio zog mit seinem Team in die Playoffs ein (für die Hornets war im Play-In-Turnier Schluss).

No.1-Pick Edwards steigerte sich im Laufe der Saison, nach dem All-Star-Break kam er auf durchschnittlich 23,8 Punkte und verbesserte seine Wurfqupten drastisch. Haliburton (13 Punkte, 5,3 Assists, 40,9 3FG), der im Draft bis an Position zwölf fiel, avancierte in Sacramento an der Seite von De'Aron Fox zu einem der großen Hoffnungsträger für die Zukunft.

NBA: Ball drittjüngster Rookie des Jahres

Ball, im Draft an dritter Stelle ausgewählt, ist der drittjüngste RotY aller Zeiten, lediglich LeBron James und Kevin Durant wären jünger. Er wurde in den ersten drei Monaten der Saison zum Rookie of the Month gewählt, vor seiner Verletzung rückten die Hornets bis auf Platz vier im Osten vor. "Er hatte ganz deutlich einen Einfluss auf unsere Siege, mehr als ich erwartet hatte", erklärte Hornets-Coach James Borrego im April.

Die weiteren Awards gingen an Nikola Jokic (MVP), Rudy Gobert (Defensive Player of the Year), Jordan Clarkson (Sixth Man of the Year), Julius Randle (Most Improved Player) und Tom Thibodeau (Coach of the Year).