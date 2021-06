NBA News: Kyrie Irving fehlt den Brooklyn Nets auch in Spiel 7 gegen die Milwaukee Bucks

Kyrie Irving hat sich offenbar noch nicht ausreichend von seiner Verletzung erholt und wird nicht an Spiel 7 der Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks teilnehmen. Beim Einzug seiner Mannschaft in die Conference Finals wäre eine Rückkehr Irvings laut Head Coach Steve Nash jedoch möglich.

Irving landete im vierten Spiel der Serie unter dem Korb auf Giannis Antetokounmpos Fuß und setzt seitdem aus. Mit einem verstauchten rechten Knöchel humpelte Irving vom Feld und verließ die Arena laut ESPN nur mithilfe von Krücken.

Nach zwei dominanten Siegen der Nets hatten die Bucks die Serie in Milwaukee ausgeglichen, in Spiel 5 brachte Kevin Durant die Nets mit einer historischen Leistung wieder in Führung.

Neben Irving verpasste auch James Harden mehrere Spiele der Serie mit einer Verletzung, der Beard ist jedoch seit Spiel 5 - wenn auch sichtlich eingeschränkt - wieder verfügbar. Er wird voraussichtlich auch im anstehenden Spiel 7 der gegen die Bucks (Nacht auf Sonntag, 2.30 Uhr live auf DAZN) auflaufen.

Nets vs. Bucks: Die Serie im Überblick