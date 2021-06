Spiel 7 zwischen den Los Angeles Clippers und Dallas Mavericks! Wir sagen Euch, wie Ihr das Spiel der NBA Playoffs heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

NBA Playoffs: Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks, Spiel 7 heute live im TV und Livestream

Die Los Angeles Clippers treffen am heutigen Sonntag (6. Juni) in Spiel 7 der 1. Runde der Playoffs auf die Dallas Mavericks. Das Spiel könnt Ihr im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Der Tip Off erfolgt um 21.30 Uhr.

Das Spiel ist live und in voller Länge bei DAZN zu sehen.

Der Streaming-Dienst startet wenige Minuten vor Spielbeginn mit seiner Vorberichterstattung.

Neben Spiel 7 zwischen den Clippers und Mavs zeigt DAZN um 19 Uhr auch Spiel 1 zwischen den Philadelphia 76ers und Atlanta Hawks in der Semi Finals der Western Conference. Auch ansonsten zeigt DAZN viele Spieler der Playoffs, darunter die gesamten Conference Finals und Finals.

Außerdem könnt Ihr das Spiel auch mit dem NBA League Pass sehen, den ihr aber kostenpflichtig kaufen müsst.

NBA Playoffs: Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks, Spiel 7 heute im LIVETICKER

Außerdem könnt Ihr das Spiel auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Hier geht's lang!

NBA Playoffs: Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks - Kawhi Leonard beschert Spiel 7

Die Los Angeles Clippers haben es vor allem einer unmenschlichen Leistung von Kawhi Leonard zu verdanken, dass sie überhaupt in Spiel 7 stehen. Die Klaue explodierte in Spiel 6 mit 45 Punkten bei überragenden 18/25 aus dem Feld und erntete damit große Anerkennung bei seinen Kollegen und Gegenspielern.

"Der schlimmste Typ auf dem Planeten", nannte Reggie Jackson seinen Mitspieler voller Begeisterung. "Ihr habt einen der besten, wenn nicht den besten Two-Way-Spieler in Höchstform gesehen", meinte dagegen Paul George.

Luka Doncic musste ebenfalls die Klasse des 29-Jährigen anerkennen. "Er hat uns zerstört. Er hatte ein höllisch gutes Spiel. Das macht er nun mal", sagte Doncic nach dem Spiel.

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks: Die Serie im Überblick