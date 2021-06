NBA Playoffs heute live: Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets im TV und Livestream sehen

Die Milwaukee Bucks empfangen die Brooklyn Nets heute Abend zu Spiel 4 der Eastern Conference Semifinals. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Playoff-Partie live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Von den vorgezogenen Finals wurde vor Beginn der Serie gesprochen, das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Spielphilosophien mit Spannung erwartet. Nach zwei Partien war allerdings Ernüchterung eingekehrt, zu dominant agierten Kevin Durant, Kyrie Irving und Co., obwohl mit James Harden der dritte Star nach nur 43 Sekunden beim Serienauftakt verletzt ausschied.

Doch nach der üblen Klatsche in Spiel 2 gelang den Bucks in der folgenden Begegnung die Wende - zumindest was das Ergebnis angeht. Mit einem Score, der mehr an den Basketball der 90er als den heutigen erinnerte (86:83), verkürzte das Team von Mike Budenholzer und könnte die Serie heute - erneut vor heimischer Kulisse - sogar ausgleichen.

"Ein Sieg ist ein Sieg. Es hat nicht schön ausgesehen, aber wir haben gewonnen. Eine Niederlage mit 40 Punkten ist auch nur eine Niederlage", sagte Giannis Antetokounmpo, der 33 Punkte (und 15 Rebounds) beisteuerte und gemeinsam mit Khris Middleton (33) für fast 80 Prozent der Bucks-Zähler verantwortlich war. Während die Nets nur 36,2 Prozent aus dem Feld trafen, lief es auch bei Milwaukee nicht viel besser (37,8 Prozent).

"Wenn wir ihnen das Spiel verpfuschen müssen, dann machen wir das. Wir wollen gegen jeden aggressiv sein", erklärte Jrue Holiday. "Defense gewinnt Spiele und Defense gewinnt Championships. Das ist die Defense, die wir spielen wollen." Kevin Durant hatte für die Gäste mit dem Buzzer nach Aufholjgad noch die Chance auf die Verlängerung, sein Dreier klatschte jedoch auf den Ring.

"Wir haben ein paar gute Versuche bekommen, teilweise aber auch zu überhastet abgeschlossen. Mir gefiel, wie wir uns ins Spiel zurückgekämpft haben, aber ich habe unseren Start gehasst", sagte KD, der schließlich auf 30 Punkte und 11 Rebounds kam. Zweitbester Brooklyn-Scorer war Kyrie Irving (22). "Wir lagen fast das gesamte Spiel hinten, mussten ihren Stil spielen. Beide Teams haben gekämpft. Das war ein gutes, altmodisches Playoff-Spiel", bewertete dieser die Begegnung.

Nets vs. Bucks: Die Serie im Überblick - Stand: 2-1

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 6. Juni 1.30 Uhr Nets Bucks 115:107 2 8. Juni 1.30 Uhr Nets Bucks 125:86 3 11. Juni 1.30 Uhr Bucks Nets 86:83 4 13. Juni 21 Uhr Bucks Nets 5 16. Juni tba Nets Bucks 6* 18. Juni tba Bucks Nets 7* 20. Juni tba Nets Bucks

NBA Playoffs: Giannis Antetokounmpo vs. Kevin Durant heute im Livestream

Zur besten deutschen Sendezeit treffen mit Antetokounmpo und Durant also heute zwei der ganz großen Stars aufeinander. DAZN überträgt das Spiel der Bucks gegen Brooklyn live und in voller Länge, begleitet wird die richtungsweisende Partie von einem deutschen Kommentatoren-Duo:

Bucks vs. Nets: Lukas Schönmüller (Kommentator) und Alexander Vogel (Experte)

NBA Playoffs: Die heutigen Spiele im Überblick

Heim Auswärts Uhrzeit Übertragung Milwaukee Bucks Brooklyn Nets 21 Uhr DAZN Denver Nuggets Phoenix Suns 2 Uhr League Pass

