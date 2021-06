NBA Playoff Preview - Phoenix Suns vs. L.A. Clippers in den West-Finals: Hass-Duell mit Wermutstropfen

Für die Phoenix Suns heißt es erstmals seit 2010 wieder Western Conference Finals - die L.A. Clippers schafften es in ihrer Franchise-Geschichte sogar noch nie so weit! Doch auf beiden Seiten werden die Hoffnungen auf den West-Titel von Sorgen um einen Superstar getrübt. Wer setzt sich am Ende durch?

Phoenix Suns vs. L.A. Clippers: Die Ausgangslage

Es ist schon extrem bitter: Die zwei vielleicht besten Spieler dieser Serie werden zum Auftakt der West-Finals nicht zur Verfügung stehen und womöglich sogar länger ausfallen. Da ist Chris Paul auf der einen Seite, der seit Mitte der Woche im Corona-Protokoll ist. Beim Auftakt wird CP3 fehlen, sein Einsatz in Spiel 2 und der weiteren Serie ist fraglich.

Ungewiss ist auch der Status von Kawhi Leonard. Doch hier stehen die Aussichten bedeutend schlechter, dass die Klaue in die Western Conference Finals wird eingreifen können. Kurz vor Ende von Spiel 4 gegen die Utah Jazz verletzte sich der 29-Jährige am rechten Knie. Offiziell handelt es sich um eine Zerrung, allerdings sollten weitere Tests eine genauere Diagnose bringen. Davon drang bisher noch nichts an die Öffentlichkeit.

Mit einer Knieverletzung ist in den seltensten Fällen zu spaßen, die Clippers sollten sich also drauf einstellen, mitunter die komplette Serie auf Leonard verzichten zu müssen. Auch in Spiel 5 und 6 gegen die Jazz konnte er nicht mitwirken, dafür sprangen die Kollegen in die Bresche. In Spiel 5 stellte in erster Linie Paul George seine Kritiker ruhig, im entscheidenden Spiel erhielt er zusätzlich Unterstützung von Terance Mann, der die Jazz mit seiner 39-Punkte-Explosion schockte.

Hinter dem Sahneabend des 24-Jährigen drehte das Team aus der Stadt der Engel einen zwischenzeitlichen 25-Punkte-Rückstand. Die Jazz, das beste Team der Regular Season, fanden keine Antwort auf den Small-Ball der Clippers und musste letztlich die Koffer packen.

PHOENIX SUNS: Die Suns waren zehn Jahre in Folge nicht in den Playoffs, nun greifen sie unter Anleitung von Chris Paul nach dem großen Wurf. In Runde eins wurde mit den Los Angeles Lakers um LeBron sogar der Titelverteidiger in sechs Spielen eliminiert. Danach war der frischgebackene MVP Nikola Jokic und dessen Denver Nuggets fällig. Phoenix dominierte diese Serie nach allen Regeln der Kunst und packte den Besen aus - Sweep! Die Belohnung: eine Woche Erholung. Die Belohnung: eine Woche Erholung. © getty 4/48 POINT GUARD: CHRIS PAUL - Playoff-Stats 20/21: 15,7 Punkte, 4,1 Rebounds und 8,7 Assists bei 50,9 Prozent FG und 44,4 Prozent Dreier in 31,2 Minuten (10 Spiele) © getty 5/48 Gegen die Lakers nahm CP3 wegen seiner Schulter kaum Würfe, gegen Denver dominierte der Guard aus der Mitteldistanz. Es sind die zweiten Conference Finals für den Point God, nun will der 36-Jährige mehr - ausgerechnet gegen sein Ex-Team! © getty 6/48 CAMERON PAYNE - Playoff-Stats 20/21: 10,2 Punkte, 2,8 Rebounds und 2,9 Assists bei 41,8 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 20,4 Minuten (10 Spiele) © getty 7/48 Vor einem Jahr spielte er noch in China, nun ist er aus der Suns-Rotation nicht wegzudenken. Payne ist enorm flink und inzwischen sogar ein solider Werfer, der den Suns von der Bank kommend Energie bringt. © getty 8/48 SHOOTING GUARD: DEVIN BOOKER - Playoff-Stats 20/21: 27,9 Punkte, 6,8 Rebounds und 4,8 Assists bei 48,7 Prozent FG und 37,7 Prozent Dreier in 39,9 Minuten (10 Spiele) © getty 9/48 Alte trifft auf Neue Schule. Booker ist ein Shooting Guard alter Prägung mit Post Moves und Midrange Game, der bisher überragend agiert. In seinen ersten Playoffs hat er die Zweifler verstummen lassen. © getty 10/48 SMALL FORWARD: MIKAL BRIDGES - Playoff-Stats 20/21: 12,0 Punkte, 4,0 Rebounds und 1,5 Steals bei 44,9 Prozent FG und 36,4 Prozent Dreier in 32,7 Minuten (10 Spiele) © getty 11/48 Mit seinen langen Armen ist er vor allem abseits des Balles eine Pest, vorne trifft Bridges Dreier und scort durch Drives sowie Cuts. Genau so stellt man sich heutzutage einen 3-and-D-Spieler vor. © getty 12/48 TORREY CRAIG - Playoff-Stats 20/21: 5,8 Punkte, 3,7 Rebounds und 0,6 Blocks bei 43,2 Prozent FG und 42,9 Prozent Dreier in 11,8 Minuten (10 Spiele) © getty 13/48 Milwaukee verscherbelte Craig zur Deadline für ein wenig Cash, bei den Suns spielt der Defensiv-Spezialist wenige, aber wichtige Minuten. Wie Bridges mit langen Armen gesegnet, sein Wurf ist jedoch wackliger. © getty 14/48 POWER FORWARD: JAE CROWDER - 11,7 Punkte, 5,1 Rebounds und 1,9 Assists bei 43,2 Prozent FG und 38,2 Prozent Dreier in 31,7 Minuten (10 Spiele) © getty 15/48 Er wird immer streaky bleiben, doch mit seiner Mentalität und seiner Leidenschaft enorm wertvoll. Stand im Vorjahr mit Miami in den Finals, nun bringt er seine Erfahrung bei den Suns ein. © getty 16/48 CAMERON JOHNSON - Playoff-Stats 20/21: 6,7 Punkte, 2,7 Rebounds und 1,0 Steals bei 37,8 Prozent FG und 41,2 Prozent Dreier in 18,8 Minuten (10 Spiele) © getty 17/48 Als die Suns für ihn 2019 einen Lottery Pick investierten, war die Verwunderung groß. Zwei Jahre später spricht keiner mehr darüber. Johnson ist ein elitärer Schütze, der sich defensiv enorm gesteigert hat. © getty 18/48 CENTER: DEANDRE AYTON - Playoff-Stats 20/21: 15,2 Punkte, 10,6 Rebounds und 0,5 Blocks bei 71,6 Prozent FG in 35,1 Minuten (10 Spiele) © getty 19/48 Gesteigert hat sich auch Ayton. Weniger Sprungwürfe, die enorme Verbesserung in der Defense gepaart mit besserem Verständnis für Spielsituationen. Ayton kann endlich defensiv Spiele beeinflussen. Auch gegen die Small-Ball-Clippers? © getty 20/48 FRANK KAMINSKY - Playoff-Stats: 1,7 Punkte, 1,3 Rebounds und 1,8 Assists bei 30,8 Prozent FG in 6,4 Minuten (6 Spiele) © getty 21/48 Hinter Ayton wird es dünn. Kaminsky ist vorne als Spielmacher brauchbar, stoppen kann er aber niemanden. Gegen die Nuggets nur noch mit wenig Spielzeit. © getty 22/48 DARIO SARIC - Playoff-Stats 20/21: 5,1 Punkte, 2,3 Rebounds und 1,1 Assists bei 48,0 Prozent FG und 44,4 Prozent Dreier in 11,7 Minuten (7 Spiele) © getty 23/48 Stattdessen war Saric wieder der Backup. Der Kroate ist eigentlich ein Forward, in der Regular Season waren Lineups mit ihm auf der Fünf aber eine Bank. Es könnte eine Serie für ihn werden. © getty 24/48 L.A. CLIPPERS: Die Clippers hatten bisher einen steinigen Weg. Gegen Dallas lag man in Runde eins 0-2 und 2-3 hinten, am Ende konnte das Team von Coach Ty Lue aber doch noch in sieben hart umkämpften Spielen gewinnen. © getty 25/48 Auch gegen Utah verlor man die ersten beiden Spiele, in Game 4 verletzte sich dann auch noch Kawhi Leonard am Knie. Doch auch ohne den Superstar reichte es, dank eines furiosen Comebacks in Spiel 6 zogen die Clips erstmals in die WCF ein. © getty 26/48 POINT GUARD: REGGIE JACKSON - Playoff-Stats 20/21: 16,6 Punkte, 2,6 Rebounds und 3,3 Assists bei 50,3 Prozent FG und 43,5 Prozent Dreier in 30,4 Minuten (13 Spiele) © getty 27/48 Ohne Jackson wären die Clippers womöglich schon im Urlaub. Hatte große Spiele gegen Dallas und auch in der Utah-Serie attackierte der Guard Rudy Gobert ohne Furcht. Nicht schlecht für einen Spieler mit Minimalvertrag. © getty 28/48 PATRICK BEVERLEY - Playoffs-Stats 20/21: 4,3 Punkte, 1,7 Rebounds und 1,4 Assists bei 41,7 Prozent FG und 36,8 Prozent Dreier in 14,4 Minuten (11 Spiele) © getty 29/48 Für Jackson musste Beverley weichen, den Luka Doncic vom Feld spielte. Der Guard bleibt ein bissiger Verteidiger (mit Neigung zu dummen Fouls), vorne ist er kaum ein Faktor, auch wenn die Dreierquote besser aussieht. © getty 30/48 RAJON RONDO - Playoff-Stats 20/21: 3,9 Punkte, 2,8 Rebounds und 3,9 Assists bei 31,7 Prozent FG und 31,8 Prozent Dreier in 17,3 Minuten (10 Spiele) © getty 31/48 Wo ist denn dieser Playoff-Rondo? Bisher war der Einfluss des zweifachen Champs recht gering in dieser Postseason. Der Wurf fällt nicht, hinten mit teils großen Problemen. Spannend: Mit CP3 besteht schon seit Jahren böses Blut. © getty 32/48 SHOOTING GUARD: PAUL GEORGE - Playoff-Stats 20/21: 26,1 Punkte, 9,2 Rebounds und 5,3 Assists bei 45,1 Prozent FG und 36,1 Prozent Dreier in 40,7 Minuten (13 Spiele) © getty 33/48 Was wurde nicht alles über George gesagt? Der Swingman legte ohne Kawhi noch einmal eine Schippe drauf und war zeitweise sogar der Spielmacher. Spult jede Menge Minuten ab und überragt dabei. Spiel 5 in Utah war eines seiner besten Playoff-Spiele. © getty 34/48 LUKE KENNARD - Playoff-Stats 20/21: 6,0 Punkte und 0,9 Rebounds bei 54,1 Prozent FG und 48,3 Prozent Dreier in 14,1 Minuten (9 Spiele) © getty 35/48 4 Jahre, 64 Millionen Dollar, das ist Kennards Vertrag für die Zukunft. In den Playoffs war das aber bisher nichts. Wenn er spielte, pickten sich gegnerische Teams ihn heraus. Immerhin: Der Wurf fällt in den wenigen Minuten. © getty 36/48 SMALL FORWARD: NICOLAS BATUM - Playoff-Stats 20/21: 9,8 Punkte, 5,8 Rebounds und 1,8 Steals bei 50,0 Prozent und 41,4 Prozent Dreier in 32,5 Minuten (13 Spiele) © getty 37/48 Die Hornets reiben sich verwundert die Augen. Ist das der Batum, der im Vorjahr in Charlotte noch DNPs kassierte? Der Franzose spielt wie ausgewechselt, ist ein guter Verteidiger und Rollenspieler im Angriff. Was für ein Schnäppchen für die Clips. © getty 38/48 TERANCE MANN - Playoff-Stats 20/21: 7,2 Punkte, 2,5 Rebounds und 0,6 Assists bei 54,0 Prozent FG und 47,8 Prozent Dreier in 16,2 Minuten (13 Spiele) © getty 39/48 Apropos Schnäppchen. 39 Punkte in Spiel 6 gegen die Jazz - Mann war der Held des Spiels. Zuvor hatte er in 12 Partien gerade einmal 54 Zähler gemacht. Guter Athlet, guter Verteidiger, der auch über ein gewisses Spielverständnis verfügt. © getty 40/48 POWER FORWARD: KAWHI LEONARD - Playoff-Stats 20/21: 30,4 Punkte, 7,7 Rebounds und 4,4 Assists bei 57,3 Prozent FG und 39,3 Prozent Dreier in 39,2 Minuten (11 Spiele) © getty 41/48 Kommt Leonard nach seiner Verletzung gegen die Jazz noch einmal zurück? Es gibt Gerüchte, dass das vordere Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen wurde, in den ersten beiden Spiele gegen die Suns fehlt er. In der Dallas-Serie noch in MVP-Form unterwegs. © getty 42/48 MARCUS MORRIS - Playoff-Stats 20/21: 12,2 Punkte, 4,3 Rebounds und 1,5 Assists bei 43,6 Prozent FG und 39,7 Prozent Dreier in 33,2 Minuten (13 Spiele) © getty 43/48 Spielt solide Playoffs und wird ohne Leonard vermehrt als Scorer gebraucht. Das kann Morris, vieles ist aber vom Wurf abhängig. Der fiel zuletzt gut, ansonsten aber eher ein Ballstopper. © getty 44/48 CENTER: IVICA ZUBAC - Playoff-Stats 20/21: 4,3 Punkte, 4,2 Rebounds und 0,7 Blocks bei 60,6 Prozent FG in 13,6 Minuten (13 Spiele) © getty 45/48 Es ist gut möglich, dass der Kroate gegen die Suns sogar startet. Gegen Dallas und Utah war hingegen kaum Platz für den Fünfer, der dennoch immer wieder Chancen bekam. Seine große Stärke ist seine Arbeit unter den Brettern. © getty 46/48 SERGE IBAKA - Playoff-Stats 20/21: 5,0 Punkte, 2,0 Rebounds und 1,5 Blocks bei 50,0 Prozent FG in 9,2 Minuten (2 Spiele) © getty 47/48 Absolvierte die ersten beiden Spiele gegen Dallas, danach musste sich Air Congo einer Rücken-OP unterziehen. Fällt jetzt immerhin noch durch extravagante Outfits auf der Bank auf. © getty 48/48 FAZIT: Es ist erneut eine Serie mit vielen Unbekannten. Wann kehrt CP3 zurück, was ist mit Kawhi? Eine Prognose ist daher schwierig. Phoenix dürfte dennoch besser auf den Small Ball vorbereitet sein als Utah, deswegen Suns in 7.

Suns vs. Clippers: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 20. Juni 21.30 Uhr Suns Clippers 2 23. Juni 3 Uhr Suns Clippers 3 25. Juni 3 Uhr Clippers Suns 4 27. Juni 3 Uhr Clippers Suns 5* 29. Juni 3 Uhr Suns Clippers 6* 1 Juli 3 Uhr Clippers Suns 7* 3. Juli 3 Uhr Suns Clippers

Auffällig war auch: Nicht nur in Spiel 6, sondern in den kompletten bisherigen Playoffs hat sich L.A. nicht durch einen Rückstand aus der Ruhe bringen lassen - weder in einem einzelnen Spiel noch in einer Serie. Zweimal boxten sich die Clippers nach einem 0-2-Serienrückstand zurück. Sie scheinen das Bubble-Debakel aus dem Vorjahr mental abgehakt zu haben und überzeugen stattdessen mit einer gewissen Widerstandsfähigkeit. So machte L.A. erstmals in der 51-jährigen Franchise-Geschichte den Einzug in die Conference Finals klar.

Die Suns-Organisation hat da schon etwas mehr Erfahrung vorzuweisen, für Phoenix ist es der zehnte Trip in die West-Finals seit der Gründung 1968, letztmals kämpften sie 2010 um die West-Krone. Apropos Erfahrung: Die wäre in Person von Paul sicherlich enorm hilfreich gewesen. Der 36-Jährige führte sein insgesamt recht junges Team mit hervorragenden Auftritten zu einem Sweep gegen die Denver Nuggets in der zweiten Runde, mit seinem Pullup-Game aus der Mitteldistanz sezierte er die Nuggets-Defense nach allen Regeln der Kunst. Den Schlusspunkt auf die Serie setzte er mit 37 Zählern in Spiel 4.

Nun wird zunächst ohne CP3 mehr Verantwortung auf den Schultern von Devin Booker lasten. Der 24-Jährige hat in seinen ersten Playoffs aber bereits bewiesen, dass die Bühne nicht zu groß ist. Im Schnitt legt er in der Postseason 27,9 Punkte bei knapp 50 Prozent aus dem Feld auf. Auch Deandre Ayton spielt bisher starke Playoffs. Die Suns haben nun jedoch seit genau einer Woche kein Spiel mehr absolviert, die Clippers sind dagegen im Rhythmus - hatten aber kaum Zeit zur Erholung. Die alte Debatte "Rest vs. Rust" könnte in Spiel 1 mal wieder zum Tragen kommen.

Eine andere Frage wird sein, wie hitzig es wird. Diese Serie bietet zahlreiche Nebenkriegsschauplätze. Paul gegen Rajon Rondo ist eine jahrelange Rivalität, Booker geriet während der Saison mit Paul George aneinander und nannte ihn "soft". Zudem trifft Paul auf sein Ex-Team. Wer spuckt am Ende wem in die Suppe?

Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers: Zahlen und Fakten

Stat Suns Clippers Bilanz Regular Season 51-21 47-25 Offensiv-Rating (Platz) 116,3 (7) 116,7 (3) Defensiv-Rating (Platz) 110,4 (6) 110,6 (8) Net-Rating (Platz) +5,9 (3) +6,1 (2) Direkter Vergleich 1-2 2-1

NBA Playoffs 2021: So gewinnen die Suns die Serie

Das Scheinwerferlicht ist natürlich auf die Guards der Suns gerichtet. Vieles in dieser Serie hängt davon ab, wann Paul wieder eingreifen kann. Bis es soweit ist, wird Booker die Offense schmeißen müssen. Immerhin wusste auch Backup-Guard Cameron Payne in den bisherigen Playoffs zu überzeugen. In der Postseason spielten die Suns mit CP3 auf der Bank deutlich schneller. Können sie ihr Transition-Spiel auch gegen die Clippers ins Laufen bringen?

Ohne Kawhi haben die Suns defensiv eine Sorge weniger, dafür bekommen es Mikal Bridges und Jae Crowder mit PG-13 zu tun. Erstgenannter muss mit seiner Länge den Clippers-Star zur Verzweiflung und aus seinem Spiel bringen. Ebenso wichtig wird es für die Rollenspieler wie eben dieses genannte Duo sein, am anderen Ende des Courts die Dreier zu treffen. Nach einem durchwachsenen Start gegen die Lakers ballerte sich Crowder gegen die Nuggets mit einer Dreierquote von 54,5 Prozent (12/22) immerhin ordentlich warm.

Und dann wäre da noch Ayton, der Anker der laut Cleaning the Glass zweitbesten Defense der bisherigen Playoffs (105,4 zugelassene Punkte pro 100 Ballbesitze). L.A. gelang es mit dem Small-Ball-Lineup inklusive hervorragendem Spacing jedoch auch, Rudy Gobert und die Jazz vor gewaltige Probleme zu stellen.

Gegen Anthony Davis und Nikola Jokic zeigte Ayton starke Leistungen, nun darf er sich nicht aus dem Spiel nehmen lassen und muss beweisen, dass er auch am Perimeter seinen Mann stehen kann. Gleichzeitig muss er offensiv diese Clippers-Lineups dominieren, vor allem im Pick'n'Roll sollte er als Finisher am Ring dem Gegner Kopfzerbrechen bereiten.

Der Kader der Phoenix Suns

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Chris Paul* Devin Booker Mikal Bridges Jae Crowder Deandre Ayton Cameron Payne E'Twaun Moore Torrey Craig Cameron Johnson Dario Saric Jevon Carter Langston Galloway Abdel Nader Jalen Smith Frank Kaminsky Ty-Shon Alexander Tariq Owens

*aktuell im Corona-Protokoll

NBA Playoffs 2021: So gewinnen die Clippers die Serie

George muss an alte Two-Way-Dominanz anknüpfen, wenn die Clippers auch ohne Leonard erfolgreich sein wollen. Gehen wir einmal davon aus, dass die Klaue tatsächlich längerfristig ausfällt, dann wird wohl PG-13 früher oder später das Matchup gegen Booker übernehmen müssen. Kann er den Suns-Guard defensiv aus dem Spiel nehmen und gleichzeitig die Hauptlast in der Offense schultern?

Oder muss er letzteres gar nicht, weil die Teamkollegen erneut zur Stelle sind? Verlassen sollte man sich als Clippers-Fan darauf nicht zwingend, doch gerade Reggie Jackson, Nicolas Batum, vereinzelt Mann oder auch Marcus Morris, der scheinbar seinen Dreier wiedergefunden hat, überzeugten zuletzt. So stellten die Clippers in der zweiten Runde gegen Utah die zweitbeste Offense nach Offensiv-Rating (127,7 Punkte pro 100 Ballbesitze) in einer Playoff-Serie in den vergangenen 25 Jahren!

Entscheidend war nach mehrfacher Anpassung der Rotation dabei letztlich das bereits angesprochene Small-Ball-Lineup. Coach Tyronn Lue scheint endlich seine Rotation gefunden zu haben, wobei er sich in beiden bisherigen Serien äußerst experimentierfreudig zeigte. Gegen Phoenix dürfen es sich die Clippers allerdings nicht erlauben, erneut die ersten beiden Spiele herzuschenken. Ein 0-2-Loch in den West-Finals wird ohne Kawhi deutlich schwieriger zu überwinden sein. Vor allem solange CP3 ausfällt, muss L.A. auswärts ein Spiel klauen.

Der Kader der L.A. Clippers

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Reggie Jackson Paul George Kawhi Leonard* Nicolas Batum Marcus Morris Rajon Rondo Luke Kennard Terance Mann Patrick Patterson Ivica Zubac Patrick Beverley Amir Coffey DeMarcus Cousins Yogi Ferrell Serge Ibaka*

*aktuell verletzt

Phoenix Suns vs. L.A. Clippers: Wer gewinnt die Serie?

Alles steht und fällt mit der Gesundheit beziehungsweise der Verfügbarkeit der Stars auf beiden Seiten. Auch wenn George zuletzt stark aufgespielt hat, bleibt ein gewisser Zweifel, ob er die Clippers wirklich über eine komplette Serie tragen kann, sollte Kawhi komplett fehlen. Mit dem Small-Ball hat L.A. dafür ähnlich wie gegen Utah einen Trumpf in der Hinterhand.

Sollte CP3 auf der Gegenseite länger als befürchtet ausfallen, könnte die Unerfahrenheit der beiden verbliebenen Stars Booker und Ayton sowie das fehlende Game-Management des Point Gods problematisch werden. Andererseits haben beide schon bewiesen, dass sie sich auf der großen Bühne wohl fühlen. Und spätestens wenn Paul zurückkehrt, hat Phoenix einen Vorteil auf der Seite. Auch der Heimvorteil ist in Arizona größer ausgeprägt. Prognose: Suns in 7.