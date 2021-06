NBA: Wann ist der Draft 2021? - Datum, Ort, Ablauf der Lottery, Reihenfolge

Der NBA Draft wirft bereits seine Schatten voraus. Wann und wo dieser stattfindet und in welcher Reihenfolge die Franchises die Spieler auswählen dürfen, erfahrt Ihr hier.

Während die NBA Playoffs noch in vollem Gange sind, steht in der besten Basketball-Liga der Welt in naher Zukunft bereits das nächste Highlight an. Dabei handelt es sich um den NBA Draft 2021.

Anders als im vergangenen Jahr, als der Draft wegen der Corona-Pandemie in den November verschoben werden musste, findet der Draft in diesem Jahr wieder an seinem angestammten Platz statt: Im Sommer.

NBA Draft 2021: Ort und Datum

Die Auswahl der besten Nachwuchsspieler findet am Donnerstag, 29. Juli, statt. Austragungsort ist das Barclays Center in Brooklyn (New York). 2020 wurde der Draft per Videokonferenz durchgeführt. In diesem Jahr werden die voraussichtlichen Top-Picks wieder persönlich vor Ort sein.

NBA Draft 2021: Ablauf der Lottery

Bevor der Draft 2021 stattfinden kann, muss erst einmal die genaue Reihenfolge der zu wählenden Teams bestimmt werden. Das erfolgt in der Nacht auf den morgigen Mittwoch bei der Draft Lottery.

An dem komplizierten Verfahren nehmen die 14 schwächsten Teams der Vorsaison teil. Zuerst werden Ziehungen durchgeführt, um die ersten vier Picks für den Draft 2021 zu ermitteln. Der Rest der "Lotterieteams" erhält die Plätze 5 bis 14 in umgekehrter Reihenfolge ihrer Bilanzen der regulären Saison 2020/21.

NBA Draft Lottery: Die Reihenfolge und Wahrscheinlichkeiten auf den ersten Pick

Platz Team Bilanz Chance auf Nr.1-Pick (%) 1 Houston Rockets* 17-55 14,0 2 Detroit Pistons 20-52 14,0 3 Orlando Magic 21-51 14,0 4 Oklahoma City Thunder 22-50 11,5 5 Cleveland Cavaliers 22-50 11,5 6 Minnesota Timberwolves* 23-49 9,0 7 Toronto Raptors 27-45 7,5 8 Chicago Bulls* 31-41 4,5 9 Sacramento Kings 31-41 4,5 10 New Orleans Pelicans 31-41 4,5 11 Charlotte Hornets 33-39 1,8 12 San Antonio Spurs 33-39 1,7 13 Indiana Pacers 34-38 1,0 14 Golden State Warriors 39-33 0,5

*Der Pick der Rockets ist von 1-4 geschützt, ansonsten bekommt OKC das Auswahlrecht.

*Der Pick der Timberwolves ist von 1-3 geschützt, ansonsten bekommt Golden State das Auswahlrecht.

NBA Draft: Wer wird der Nr.1-Pick?

In der vergangenen Saison waren die Minnesota Timberwolves mit dem 1. Pick an der Reihe - und wählten Anthony Edwards.

Aktuell werden mehrere Spieler als potenzielle Top-Picks gehandelt. Die besten Chancen auf den 1. Pick werden Cade Cunningham, Evan Mobley, Jalen Green und Jalen Suggs eingeräumt. Mit Franz Wagner wird auch ein Deutscher als Lottery-Pick gehandelt, es ist aber unwahrscheinlich, dass sein Name unter den ersten zehn Spielern zu hören sein wird.

NBA Draft: Die No.1-Picks der vergangenen Jahre