Dallas Mavericks vs. Los Angeles Clippers: Spiel 5 der NBA Playoffs heute live im TV und Livestream

Die Los Angeles Clippers empfangen in den Playoffs die Dallas Mavericks zu Spiel 5 im Staples Center. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Playoff-Spiele im Livestream live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

NBA Playoffs, Los Angeles Clippers vs. Dallas Mavericks: Termin, Ort, Spielbeginn, Infos

Die NBA-Playoffs sind in vollem Gange! Sehr ausgeglichen ist bisher das Duell zwischen den Los Angeles Clippers und den Dallas Mavericks in der Western Conference. In der Nacht auf Donnerstag deutscher Zeit findet das fünfte Duell im Staples Center von Los Angeles statt. Spielbeginn ist um 4 Uhr.

Nach vier Spielen steht es zwischen den Clippers und den Mavericks 2-2. Kurios: Alle vier Spiele gingen an das Auswärtsteam. Die Mavs um Superstar Luka Doncic entführten zuerst zwei Siege aus dem Staples Center, ehe die Clippers mit zwei Siegen in Dallas wieder ausglichen.

Spiel 4 entschieden die Clippers souverän mit 106:81 für sich. Doncic war mit 19 Punkten zwar wieder der Topscorer der Mavs, war aber sichtlich von einer Nackenverletzung beeinträchtigt. Es bleibt abzuwarten, ob er in Spiel 5 wieder zu alter Leistungsstärke finden wird. Einen schwachen Tag hatte zudem Maxi Kleber, während bei den Clippers Kawhi Leonard überragte.

Clippers vs. Mavericks: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 22. Mai 21.30 Uhr Clippers Mavericks 103:113 2 26. Mai 4.30 Uhr Clippers Mavericks 121:127 3 29. Mai 3.30 Uhr Mavericks Clippers 108:118 4 31. Mai 3.30 Uhr Mavericks Clippers 81:106 5 3. Juni 4 Uhr Clippers Mavericks 6 5. Juni tba Mavericks Clippers 7* 7. Juni tba Clippers Mavericks

NBA Playoffs: Los Angeles Clippers vs. Dallas Mavericks live im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr müssen NBA-Fans in Deutschland mit der Tatsache leben, dass die Playoffs nicht im Free-TV gezeigt werden.

Auf Übertragungen aus der besten Basketball-Liga der Welt müsst Ihr aber nicht verzichten. DAZN zeigt jede Nacht mindestens ein Playoff-Spiel (hier geht es zur Livestream-Übersicht) und hat im weiteren Saisonverlauf auch die kompletten Conference Finals und NBA Finals im Angebot.

Heute Nacht zeigt DAZN das fünfte Duell zwischen den Clippers und den Mavericks live. Die Übertragung mit dem Kommentatoren-Duo Lukas Schönmüller und Alexander Vogel beginnt um 4 Uhr.

Für den Streamingdienst benötigt Ihr ein Abo. Der erste Monat ist für Neukunden gratis und kann jederzeit gekündigt werden. Regulär kostet ein Abo entweder 11,99 Euro monatlich (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo). Neben jeder Menge US-Sport gibt es beim "Netflix des Sports" auch internationalen Spitzenfußball mit der Champions League, La Liga, der Serie A und ausgewählten Partien der Bundesliga - in der kommenden Saison sogar mehr als je zuvor.

