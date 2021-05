NBA: Russell Westbrook stellt Triple-Double-Rekord von Oscar Robertson bei Sieg in Indiana ein

Russell Westbrook hat beim Sieg gegen die Indiana Pacers den All-Time-Triple-Double-Rekord von Oscar Robertson eingestellt. Der Point Guard der Wizards war es aber auch, der mit zwei entscheidenden Aktionen den Sieg der Gäste in der Verlängerung sicherstellte.

"Ich bin darüber so dankbar", sagte Westbrook über die Einstellung des Rekords. "Für mich ist enorm wichtig, meiner Mannschaft beim Siegen zu helfen und Ich gebe dafür jeden Abend alles. Dass ich nun in einem Atemzug mit Oscar genannt werde, ist toll. Ich möchte ihm danken, denn er hat das Fundament gelegt und viel dafür geopfert, dass wir heute spielen können", führte der Point Guard weiter aus.

Für Westbrook war es Triple-Double Nummer 181, eben genau so viele wie Hall of Famer Robertson auf seinem Konto hat. Der frühere Star der Cincinnati Royals und Milwaukee Bucks hält diesen Rekord seit 1962, in jener Saison legte "The Big O" auch zum ersten Mal über die komplette Saison ein Triple-Double auf. Das war eine Premiere und sollte erst von Westbrook wieder erreicht werden, dem das nun in vier Spielzeiten am Stück gelang.

"Es gibt Spieler in der Geschichte, die auf einem Podest stehen und wo man zweifelt, ob sie es wirklich gegeben hat", sagte Wizards-Coach Scott Brooks zur großen Karriere von Robertson. "Bevor man sie trifft, sind sie wie ein Mythos. Oscar Robertson ist einer der besten Spieler, der je gespielt hat und vermutlich auch einer der zehn besten Spieler aller Zeiten."

Russell Westbrook beschert Wizards OT-Sieg in Indiana

Doch Westbrook stellte nicht nur den Rekord ein, sondern war auch der entscheidende Mann dafür, dass Washington die Partie gegen den direkten Konkurrenten aus Indiana gewann. In der Verlängerung mussten die Gäste auf Bradley Beal (Oberschenkel) verzichten, der mit 50 Punkten (19/31 FG) bis dahin der überragende Akteur war.

So übernahm Westbrook das Kommando und erzielte sechs der neun Wizards-Punkte in der Verlängerung. Eine Sekunde vor dem Ende traf "Brodie" dann zwei Freiwürfe zur 133:132-Führung, um dann auch noch den möglichen Gamewinner von Caris LeVert zu blocken. "Ich will auf dem Feld alles geben und mir nach meiner Karriere nicht vorwerfen lassen, dass ich mir auf dem Feld Ruhepausen gegönnt hätte", kommentierte der Wizards-Guard seine Hustle Plays am Ende.

Im Boxscore wurden 33 Punkte (11/26 FG), 19 Rebounds und 15 Assists notiert, was auch Beal wieder sichtlich beeindruckte. "Das war mal wieder ein historischer Abend", befand Beal, der nachzog, dass Westbrook sich in diesem Spiel um alles kümmerte. "Russ ist einer der besten Spieler aller Zeiten. Dass was er jedes Spiel macht, ist sehr, sehr hart. Das ist jetzt seine vierte Triple-Double-Saison, das spricht für sich selbst."

Durch den Sieg ziehen die Wizards an Indiana in der Tabelle vorbei. Washington ist nun Neunter und hat nur noch 1,5 Spiele Rückstand auf die achtplatzierten Hornets. Der Vorsprung auf Rang elf, welchen Chicago hält, beträgt bereits 3,5 Partien. Vier Spiele stehen für Washington nun noch aus, zweimal geht es gegen Atlanta, danach wird die Saison mit Heimspielen gegen Cleveland und Charlotte abgeschlossen.

