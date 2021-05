NBA: Reihenfolge für Draft Lottery steht - Oklahoma City Thunder und New York Knicks große Gewinner

Die Reihenfolge für die Draft Lottery steht. Die großen Gewinner waren die Oklahoma City Thunder und die New York Knicks, welche ihre Tiebreaker jeweils gewannen.

Insgesamt gab es sechs Fälle, in denen Teams die gleiche Bilanz aufwiesen, sodass ein Tiebreaker entscheiden musste. Das geschah durch eine Ziehung, welche im NBA-Büro in Secaucus, New Jersey durchgeführt wurde. Hier sind die Ergebnisse:

Die Oklahoma City Thunder (22-50) gewannen den Tiebreaker gegen die Cleveland Cavaliers.

Die Chicago Bulls (31-41) gewannen den Tiebreaker gegen die New Orleans Pelicans und die Sacramento Kings, die zweite Ziehung entschieden die Pelicans für sich.

Die Charlotte Hornets (33-39) gewannen den Tiebreaker gegen die San Antonio Spurs

Die New York Knicks (41-31) gewannen den Tiebreaker gegen die Atlanta Hawks

Die Dallas Mavericks (42-30, Pick geht zu den Knicks) gewannen den Tiebreaker gegen die Los Angeles Lakers und die Portland Trail Blazers (Pick geht nach Houston oder OKC). Die Lakers gewannen die zweite Ziehung.

Die L.A. Clippers (47-25) gewannen den Tiebreaker gegen die Denver Nuggets.

Die finale Draft-Reihenfolge wird am 22. Juni bei der Draft Lottery bestimmt, der NBA Draft ist für den 29. Juli angesetzt.

NBA Draft Lottery: Die Reihenfolge und Wahrscheinlichkeiten auf den ersten Pick

Platz Team Bilanz Chance auf Nr.1-Pick (%) 1 Houston Rockets* 17-55 14,0 2 Detroit Pistons 20-52 14,0 3 Orlando Magic 21-51 14,0 4 Oklahoma City Thunder 22-50 11,5 5 Cleveland Cavaliers 22-50 11,5 6 Minnesota Timberwolves* 23-49 9,0 7 Toronto Raptors 27-45 7,5 8 Chicago Bulls* 31-41 4,5 9 Sacramento Kings 31-41 4,5 10 New Orleans Pelicans 31-41 4,5 11 Charlotte Hornets 33-39 1,8 12 San Antonio Spurs 33-39 1,7 13 Indiana Pacers 34-38 1,0 14 Golden State Warriors 39-33 0,5

*Der Pick der Rockets ist von 1-4 geschützt, ansonsten bekommt OKC das Auswahlrecht.

*Der Pick der Timberwolves ist von 1-3 geschützt, ansonsten bekommt Golden State das Auswahlrecht.

*Der Pick der Bulls ist von 1-4 geschützt, ansonsten bekommt Orlando das Auswahlrecht.