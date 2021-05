NBA - Mavs-Star Luka Doncic über seine technischen Fouls: "Muss damit aufhören"

Luka Doncic von den Dallas Mavericks steht in der heißen Phase der Saison bei 15 technischen Fouls, ein weiteres würde eine Sperre von einem Spiel nach sich ziehen. Der Slowene ist sich dessen bewusst und gab an, dass er zu häufig während der Spiele mit den Referees diskutieren würde.

"Ich habe es verstanden", sagte Doncic bei TNT, als er auf seine technischen Fouls und das ständige Beschweren bei den Referees angesprochen wurde. "Ich sollte das nicht machen, aber es ist schwer mit all den Emotionen in einem Spiel. Aber es ist klar, dass ich damit aufhören muss", erklärte Doncic nach dem 113:109-Erfolg gegen die Brooklyn Nets.

Der All-Star gab an, dass er daran arbeite, es ihm zeitweise aber schwer falle. Bereits im Vorjahr fand Doncic ähnliche Worte, am Ende der Saison hatte der Guard trotzdem 13 technische Fouls angehäuft.

In dieser Spielzeit sind es bereits 16, eines wurde jedoch im Spiel gegen die New York Knicks Anfang April zurückgenommen und zählt somit nicht in der Statistik. Dennoch war es zuletzt auffällig, wie oft der Mavs-Star sich beschwerte und satte zehn Ts in 28 Partien seit der All-Star-Pause ansammelte.

Nun muss Doncic noch sechs Spiele überstehen, für die Playoffs werden alle technischen Fouls wieder gestrichen. Dort winkt dann eine Sperre, wenn ein Spieler insgesamt sieben technische Fouls erhält. Zuletzt drohte Draymond Green von den Golden State Warriors im Jahr 2019 eine solche Sperre, der Forward bekam in jener Postseason 6 Ts angehängt.