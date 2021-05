NBA-News - Lonzo Ball spricht über Restricted Free Agency: "Würde es lieben, zurückzukehren"

Nach dem Ende der regulären Saison wechselt der Fokus für Lonzo Ball auf die Offseason. Der Guard der New Orleans Pelicans wird Restricted Free Agent, er betonte nun jedoch, sich einen Verbleib bei den Pels vorstellen zu können. Es sollen aber mehrere Teams am 23-Jährigen interessiert sein.

"Das ist ein Gespräch, das zwischen meinem Agenten und mir demnächst ansteht", sagte Ball in einer Medienrunde am Montag über die anstehenden Entscheidungen in der Offseason. Er betonte aber gleichzeitig: "Natürlich würde ich es lieben, zurückzukehren. Ich habe eine Beziehung mit meinen Coaches und Teamkollegen aufgebaut. Ich hätte definitiv nichts dagegen, [nach New Orleans] zurückzukehren."

In der Saison 2020/21 hat Ball im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags 11 Millionen Dollar verdient. Im Sommer wird er nun Restricted Free Agent, er kann also einen neuen Vertrag mit einem neuen Team aushandeln, die Pelicans haben aber das Recht, diesen zu matchen. In dem Fall muss Lonzo in New Orleans bleiben.

Gleichzeitig könnten die Pels in Zusammenarbeit mit dem Management des 23-Jährigen, Ball wird von Klutch Sports vertreten, ein Sign-and-Trade mit einem rivalisierenden Team aushandeln. Laut Adrian Wojnarowski von ESPN sollen die New York Knicks und Chicago Bulls interessiert sein. Ähnliche Gerüchte kursieren schon länger, Chicago hat offenbar bereits zur Trade Deadline "ernsthafte" Gespräche mit den Pels über einen Lonzo-Trade geführt.

Der Nr.2-Pick von 2017 wird in der Offseason wohl einen kräftigen Zahltag erwarten dürfen. In der abgelaufenen Saison legte er im Schnitt 14,6 Punkte und 5,7 Assists bei 41,4 Prozent aus dem Feld und 37,8 Prozent von Downtown auf. Zwar haben die Pelicans die Playoffs als Elftplatzierter (31-41) verpasst, dennoch sprach sich auch Pels-Star Zion Williamson für einen Verbleib des Guards aus.

"Das wäre cool", sagte der Youngster angesprochen auf die Möglichkeit, dass Ball verlängert. "Brandon Ingram, Zo und ich, wir drei haben eine sehr gute Beziehung. Ich will wirklich, dass Zo zurückkommt. Er weiß das auch. Aber die Realität ist, dass er ein erwachsener Mann ist, also wird er die Entscheidung treffen, die für ihn die beste ist. Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass er bleibt."