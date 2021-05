NBA, Lakers vs. Suns - Booker mit Frust-Foul gegen Dennis Schröder: Davis spricht von "schmutzigem Play"

Am Ende wurde es noch einmal hitzig zwischen den Los Angeles Lakers und den Phoenix Suns, insbesondere als Dennis Schröder von Devin Booker und auch Jae Crowder geschubst wurde. Der Deutsche nannte das Foul "nicht fair", Anthony Davis ging sogar noch weiter.

"Es war körperlich, es wurden Worte gewechselt. So ist das in den Playoffs. Aber solche Plays wie am Ende, dass ein Spieler jemanden mit beiden Armen schubst, dürfen nicht passieren", sagte Davis nach dem Spiel über die Aktion von Devin Booker kurz vor dem Ende.

Die Lakers hatten sich im vierten Viertel deutlich abgesetzt und Phoenix geradezu vorgeführt. Bestes Beispiel dafür war LeBron James, der sichtlich Spaß mit seinem Matchup gegen Jae Crowder hatte. Die Suns kamen zwar noch einmal heran, doch L.A. spielte es souverän herunter, auch zum Frust der Suns.

Bei einem Drive von Dennis Schröder gut 30 Sekunden vor Schluss schubste Booker den deutschen Nationalspieler einfach bei Seite, auch Crowder half noch einmal nach. Der Braunschweiger blieb aber cool und zeigte mit einigen Liegestützen den Fans, dass ihm nichts passiert war.

Anthony Davis verurteilt Booker-Foul an Schröder

"Ich liebe es, wenn es hitzig wird, wenn man sich behakt, aber es fair bleibt", sagte Schröder bei seinem Courtside-Interview über die Nickligkeiten während des Spiels. "Das letzte Foul war nicht fair, aber die Refs haben sich drum gekümmert und ihn rausgeworfen." Für Booker war es das sechste Foul, die Referees werteten es schließlich als Flagrant-2-Foul, was ohnehin einen automatischen Rauswurf nach sich zog. Crowder erhielt sein zweites technisches Foul und musste ebenso runter.

"Frust oder nicht, das ist eine schmutzige Aktion. Zum Glück ist Dennis nichts passiert, aber das hätte dumm ausgehen können", sagte Davis zu dieser Aktion, LeBron stimmte zu, indem er sagte, dass dies "kein Basketball-Play" gewesen sei. Die Lakers gewannen am Ende souverän mit 109:95. Damit liegt der amtierende Champion in der Serie mit 2-1 vorne, Spiel 4 findet am Sonntag um 21.30 Uhr deutscher Zeit (live auf DAZN) statt.

