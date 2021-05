NBA-News: Lakers-Star LeBron James verstößt gegen Corona-Protokoll - Liga reagiert

LeBron James hat offenbar gegen das Corona-Protokoll der NBA verstoßen. Das berichtete ESPN am Freitagabend und wurde von einem Sprecher der Liga am Samstag bestätigt. Konsequenzen für den Playoff-Auftakt der Lakers am Sonntag gegen die Phoenix Suns (ab 21.30 Uhr live auf DAZN) hat dies aber wohl nicht.

Der 36-Jährige war einer von mehreren prominenten Gästen bei einem Promo-Event einer Tequila-Marke, die er unterstützt. Das Event fand Anfang der Woche statt, vor dem Play-In-Game gegen die Golden State Warriors, das L.A. gewann.

Während des Promo-Events nahm LeBron offenbar an einem Outdoor-Foto-Shooting mit unter anderem Drake und Michael B. Jordan teil. Die Gäste mussten einen Nachweis vorlegen, dass die entweder gegen das Coronavirus geimpft oder negativ getestet wurden. Dennoch hat LeBron mit der Teilnahme an dem Event gegen das Gesundheitsprotokoll der NBA verstoßen.

"Das ist ein Verstoß gegen das vereinbarte Protokoll und wir haben dies, wie wir es auch in vergleichbaren Fällen getan haben, beim Team angesprochen", erklärte ein Sprecher der NBA gegenüber ESPN. Konsequenzen muss LeBron aber offenbar nicht fürchten, beim Auftakt der Playoff-Serie gegen die Suns wird er dabei sein.

Entsprechenden Fragen, ob er sich gegen das Coronavirus hat impfen lassen, wich LeBron zuletzt aus. In den finalen Wochen der regulären Saison verpasste Dennis Schröder mehrere Spiele, da er ins Corona-Protokoll der Liga aufgenommen wurde. Schröder ist laut eigener Aussage nicht geimpft.