NBA-News - Lakers-Star Anthony Davis über möglichen Ausfall gegen die Suns: "Keine Chance"

Anthony Davis, Star der Los Angeles Lakers, verletzte sich beim Sieg in Spiel 3 gegen die Phoenix Suns am linken Knie. Eine Pause in der kommenden Partie am Sonntagabend (ab 21.30 Uhr live auf DAZN) steht für den Big Man allerdings nicht zur Debatte.

"Es gibt keine Chance, dass ich morgen nicht spiele", sagte Davis nach der Trainingseinheit am Samstag. "Ich will in diesem Moment zur Stelle sein, du willst deinem Team in den Playoffs helfen, erfolgreich zu sein." Eine MRT-Untersuchung für eine weiterführende Diagnose sei nicht notwendig.

Nach einem Block gegen Devin Booker in der ersten Hälfte von Spiel 3 überstreckte sich Davis bei der Landung das Knie, dennoch konnte er die Partie mit 34 Punkten und 11 Rebounds in 40 Minuten Spielzeit beenden. AD erklärte jedoch, dass sein Knie seitdem angeschwollen ist und er einen Kompressionsstrumpf tragen muss. Aufgrund der Bedeutung des zweiten Heimspiels für die Lakers denke er dennoch nicht an einen möglichen Ausfall.

"Es ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Serie, abgesehen von einem Spiel 7. Wir wollen unseren Home Court beschützen. Wir wissen, dass sie mit aller Macht um den Sieg kämpfen werden." Durch zwei Siege in Folge haben die Lakers die Führung in der Serie übernommen, wollen die Suns in die nächste Runde einziehen, müssen sie mindestens ein Spiel im Staples Center erfolgreich gestalten.

Neben Davis, der in den bisherigen Playoffs bei 27 Punkten und 9,3 Rebounds im Schnitt steht, wird auch Kentavious Caldwell-Pope mit einer ähnlichen Verletzung als fraglich gelistet. Lakers-Head-Coach Frank Vogel betonte, dass er bei beiden auf einen Einsatz hoffe. KCP konnte Spiel 3 im Gegensatz zu Davis nicht beenden (26 Minuten, 5 Punkte, 4 Rebounds).