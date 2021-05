NBA: Detroit Pistons verlängern Vertrag mit Head Coach Dwane Casey

Die Detroit Pistons und Head Coach Dwane Casey haben sich auf eine Verlängerung seines Vertrags um ein Jahr zu verlängern, womit Casey bis nach der Saison 2023/24 unter Vertrag steht. Das berichtete Adrian Wojnarowski (ESPN). Casey trainiert die Pistons seit drei Saisons.

Die Pistons befinden sich mit einer Bilanz von 20:50 mitten im Rebuild, insgesamt hat Detroit unter Caseys Führung 81 Spiele gewonnen und 137 Partien verloren.

In den Augen von Troy Weaver sind die Pistons offenbar auf einem guten Weg unter Casey, wie der General Manager der Pistons vor mehreren Wochen verriet. "Ich glaube absolut daran, dass wir den besten Coach der Welt haben für unsere Situation", sagte Weaver und erklärte: "Seine Ruhe und wie er den Ton angibt mit diesen Jungs ist großartig. Man sagt oft, dass das Team die Personalität des Coaches annimmt und das ist hier passiert."

Die Pistons haben mit Killian Hayes, Isaiah Stewart, Saddiq Bey und Saben Lee bereits einige Rookies im Team, die ihr Potenzial für die Zukunft angedeutet haben. Zudem spielt Jerami Grant in seinem ersten Jahr in Detroit die beste Saison seiner Karriere und gilt als einer der diesjährigen Kandidaten für den "Most Improved Player"-Award.

Casey war vor seinem Amtsantritt bei den Pistons bereits als Head Coach der Minneosta Timberwolves (2005-2007) und Toronto Raptors (2011-2018) aktiv, wo er in seiner letzten Saison als NBA Coach of the Year ausgezeichnet wurde. Außerdem war der 64-Jährige Teil des Trainerstabs von Rick Carlisle, als die Dallas Mavericks 2011 zu NBA-Champions wurden.