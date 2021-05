NBA-News: Dallas Mavericks hoffen vor Playoff-Serie gegen L.A. Clippers auf Comeback von Maxi Kleber

Der Status des angeschlagenen Maxi Kleber für den Start der Playoffs am kommenden Wochenende ist weiter ungewiss. Den Big Man der Dallas Mavericks plagen Probleme an der rechten Achillessehne, Head Coach Rick Carlisle hofft aber auf ein rechtzeitiges Comeback des Deutschen.

Kleber hat sechs der vergangenen acht Mavs-Partien verpasst, am Training am Dienstag konnte er nur in limitierter Rolle teilnehmen. Carlisle erklärte, der Deutsche habe sich ohne Kontakt und mit leichtem Shooting fit gehalten.

"Die Hoffnung ist, dass er morgen etwas mehr machen kann", sagte Carlisle nach der Einheit. "Wir hoffen, dass er okay ist, aber es ist noch früh. Morgen wird ein wichtiger Tag, um zu sehen, ob er Fortschritte macht."

Die Mavs hoffen auf ein rechtzeitiges Comeback des 29-jährigen Würzburgers vor dem Start der ersten Playoff-Runde gegen die L.A. Clippers. Kleber spielt eine wichtige Rolle in den Plänen von Carlisle, vor allem in der Defense gegen Kawhi Leonard und Paul George. Bereits in den Bubble-Playoffs 2020 übernahm der Big vornehmlich diese Aufgabe und machte seine Sache ordentlich.

"Er ist einer unserer zwei oder drei besten Verteidiger", betonte der Mavs-Coach. "Wir versuchen alles Mögliche, um ihn fit zu bekommen. Wir hoffen, dass Mutter Natur kooperativ ist, soweit es möglich ist." In der regulären Saison legte Kleber in 50 Einsätzen 7,1 Punkte und 5,2 Rebounds bei 42,2 Prozent aus dem Feld und 41,0 Prozent aus der Distanz auf.