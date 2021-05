NBA-News: Coaches Association wählt Monty Williams von den Phoenix Suns zum Coach of the Year

Monty Williams, Head Coach der Phoenix Suns, wurde von der National Basketball Coaches Association zum Coach of the Year 2020/21 gewählt. Das gab die Coaches-Vereinigung am Dienstag bekannt. Williams hat die Suns in seinem zweiten Jahr in Phoenix zur ligaweit zweitbesten Bilanz geführt.

"Ich habe den größten Respekt und größte Bewunderung für die Coaches in dieser Liga. Von meinen Kollegen ausgezeichnet zu werden, ist eine unglaubliche Ehre", wird Williams in einem Statement zitiert. Der Gewinner des Awards wird von den 30 Head Coaches der Association gewählt, über den offiziellen Award der NBA stimmen Medienvertreter ab. Der Gewinner wird im Laufe der Postseason bekanntgegeben.

Neben Williams erhielten auch Scott Brooks (Washington Wizards), Michael Malone (Denver Nuggets), Nate McMillan (Atlanta Hawks), Doc Rivers (Philadelphia 76ers), Quin Snyder (Utah Jazz) sowie Tom Thibodeau (New York Knicks) Stimmen.

Nach einer 34-39-Saison in seinem ersten Jahr in Phoenix führte Williams sein Team in der abgelaufenen Regular Season zu 51 Siegen und 21 Niederlagen - die zweitbeste Bilanz in der NBA. Nach zehn Jahren Abstinenz stehen die Suns somit erstmals wieder in den Playoffs, zudem gewann die Franchise zum ersten Mal seit 2007 die Pacific Division.

Angeführt von 25,6 Punkten von Devin Booker sowie 16,4 Zählern und 8,9 Assists von Chris Paul stellt das Team von Coach Williams die siebtbeste Offense und die sechstbeste Defense der regulären Saison. Die Suns sind nur eines von vier Teams mit Top-10-Werten in beiden Kategorien. "Dieser Award ist viel größer als ich und ein Resultat der harten Arbeit, die unsere Spieler, unser Coaching Staff und die komplette Suns-Organisation unter der Führung von James Jones und Robert Sarver jeden Tag investieren", betonte Williams.