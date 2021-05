NBA Playoffs: Miami Heat sichern sich Ticket - Boston Celtics fast sicher im Play-In-Turnier

Nach dem zweiten Sieg der Miami Heat über die Boston Celtics binnen zwei Tagen steht der amtierende Ost-Champion nun sicher in den Playoffs, während es für die Celtics wohl ins Play-In-Turnier geht. SPOX hat den Überblick zum Rennen um die Playoff-Plätze.

Insgesamt acht Teams haben seit der Nacht auf Mittwoch die Playoff-Teilnahme sicher, nachdem die Heat mit einem 129:121-Erfolg in Boston alles klar machten und später die New York Knicks bei den Los Angeles Lakers verloren.

Miami, Atlanta und New York weisen die identische Bilanz auf, die Heat verfügen aber über den Tiebreaker gegen New York und können so nicht mehr von den ersten sechs Plätzen verdrängt werden. Die drei Teams dürften bis zum Saisonende um die Plätze vier, fünf und sechs kämpfen.

Eastern Conference: Diese Playoff-Teams stehen fest

Rang Team Siege Niederlagen 1 Philadelphia 76ers 47 22 2 Brooklyn Nets 45 24 3 Milwaukee Bucks 44 25 4 Atlanta Hawks 38 31 5 Miami Heat 38 31 6 New York Knicks 38 31

fett=Playoff-Teilnahme sicher



Play-In-Turnier: Boston ist fast sicher dabei

Hinter der Top 6 bleibt es weiterhin spannend. Durch die siebte Niederlage in den letzten zehn Spielen sind die Celtics nun fast sicher im Play-In-Turnier, eine weitere Niederlage oder ein Sieg der Knicks würden dieses Schicksal besiegeln.

Die Charlotte Hornets und die Indiana Pacers wiederum haben die Teilnahme schon sicher, nun geht es nur noch für die Washington Wizards darum, einen Platz gegen die Chicago Bulls zu verteidigen. Durch einen weiteren Wizards-Sieg oder eine weitere Wizards-Niederlage wäre das allerdings schon erledigt. Dann ginge es auch hier nur noch um die Positionen, wobei Boston die besten Karten auf Platz sieben hat.

Eastern Conference: Das Rennen ums Play-In-Turnier

Rang Team Siege Niederlagen 7 Boston Celtics 35 34 8 Charlotte Hornets 33 36 9 Indiana Pacers 33 36 10 Washington Wizards 32 37 11 Chicago Bulls 29 40

fett=Play-In-Teilnahme sicher

Zur Erinnerung: So funktioniert das Play-In-Turnier!

Play-In im Osten nach heutigem Stand:

Game 1: (7) Boston vs. (8) Charlotte - der Sieger geht als 7-Seed in die Playoffs

(7) Boston vs. (8) Charlotte - der Sieger geht als 7-Seed in die Playoffs Game 2: (9) Indiana vs. (10) Washington - der Sieger bleibt weiter im Play-In-Turnier, der Verlierer ist eliminiert

(9) Indiana vs. (10) Washington - der Sieger bleibt weiter im Play-In-Turnier, der Verlierer ist eliminiert Game 3: Verlierer von Boston/Charlotte vs. Gewinner von Indiana/Washington - der Sieger geht als 8-Seed in die Playoffs

Das Playoff-Picture in der Western Conference

Im Westen haben sich die Lakers durch den Sieg über die Knicks etwas Luft verschafft und könnten Platz sieben womöglich doch noch verhindern, jeweils ein Spiel fehlt auf die Trail Blazers (5) und die Mavericks (6), die allerdings auch jeweils den Tiebreaker gegen Los Angeles haben. Die besten Karten haben sie also weiterhin nicht, auch wenn LeBron James kommende Nacht zurückkehren soll.

Die Nuggets wiederum haben durch ihren Sieg in der Nacht den Heimvorteil zumindest in Runde eins sichergestellt und sitzen den Clippers für Rang drei weiterhin im Nacken.

Western Conference: Diese Playoff-Teams stehen fest

Rang Team Siege Niederlagen 1 Utah Jazz 50 19 2 Phoenix Suns 48 21 3 L.A. Clippers 46 23 4 Denver Nuggets 45 24

fett=Playoff-Teilnahme sicher

Play-In-Turnier: Wer muss gegen die Warriors ran?

Über die letzten Tage entpuppen sich die Golden State Warriors (derzeit Platz 8) als Favoritenschreck nach Siegen über die Jazz und Suns. "Wir waren jahrelang die Gejagten. Jetzt jagen wir wieder", zeigte sich Draymond Green im Anschluss zufrieden. Und nun stellt sich die Frage, wer von ihnen wie gejagt wird. Der Vorsprung auf die neuntplatzierten Grizzlies beträgt nur ein halbes Spiel, nach oben ist wohl nicht mehr viel möglich.

Tiefer als auf Platz neun dürften sie aber kaum fallen. Die Pelicans und Kings verfügen kaum noch über Chancen. Pikant: Memphis und Golden State müssen am letzten Spieltag nochmal direkt gegeneinander antreten.

Western Conference: Das Rennen ums Play-In-Turnier

Rang Team Siege Niederlagen 5 Portland Trail Blazers 40 29 6 Dallas Mavericks 40 29 7 Los Angeles Lakers 39 30 8 Golden State Warriors 37 33 9 Memphis Grizzlies 36 33 10 San Antonio Spurs 33 35 11 New Orleans Pelicans 31 38 12 Sacramento Kings 31 38

fett=Play-In-Teilnahme sicher

Play-In im Westen nach heutigem Stand: