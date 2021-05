NBA - Das Restprogramm der potenziellen Playoff-Teams

Die Regular Season neigt sich dem Ende entgegen, doch der Kampf um das Seeding und die Playoff-Plätze ist noch in vollem Gange. SPOX zeigt das Restprogramm der Teams.

Wir beginnen im Osten, wo es einen Dreikampf um die Spitze der Conference gibt. Die Philadelphia 76ers befinden sich in der Pole Position, dahinter kämpfen noch die Brooklyn Nets und die Milwaukee Bucks um eine bessere Position.

Sixers, Nets und Bucks: Das Restprogramm der Spitzenteams im Osten

Sixers (44-21) Nets (43-23) Bucks (41-24) Rockets (A) Mavericks (A) Wizards (H) Pelicans (H) Nuggets (A) Rockets (H) Pistons (H) Bulls (A) Spurs (A) Pacers (A) Spurs (H) Magic (H) Heat (A) Bulls (H) Pacers (A) Magic (H) Cavaliers (H) Heat (H) Magic (H) Bullls (A)

NBA - Die Playoff- und Titel-Chancen aller Teams: Die Lakers im freien Fall! © getty 1/31 Die Regular Season geht in die heiße Phase, noch zwei Wochen haben die Teams Zeit, sich die letzten Playoff-Tickets beziehungsweise einen Platz im Play-In-Turnier zu erkämpfen. Wer hat die besten Chancen auf die Postseason und die Championship? © getty 2/31 FiveThirtyEight hat ein Modell entwickelt, um die Playoff- und Titel-Chancen der 30 Teams zu errechnen. Basis sind 100.000 Simulationen der restlichen Saison auf Grundlage von Projections der Spieler-Performances oder die Qualität der verbliebenen Gegner © getty 3/31 Ganz offiziell aus dem Playoff-Rennen eliminiert sind bereits sechs Teams: die Rockets, Timberwolves, Thunder, Magic, Pistons und die Cavs. Sie haben rechnerisch keine Chance mehr auf Platz 10, der zur Teilnahme am Play-In-Turnier berechtigen würde. © getty 4/31 Schlecht sieht es zudem für die Bulls (26-39) aus. FiveThirtyEight rechnet Chicago nur eine Chance von unter einem Prozent auf die Playoffs zu. Wer darf sich mehr Hoffnungen auf die Postseason machen? © getty 5/31 SACRAMENTO KINGS (28-37) - Playoff-Chancen: 2 Prozent (noch 7 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Jazz und 2x Grizzlies) © getty 6/31 TORONTO RAPTORS (27-39) - Playoff-Chancen: 4 Prozent (noch 6 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Clippers und Mavs) © getty 7/31 NEW ORLEANS PELICANS (30-36) - Playoff-Chancen: 6 Prozent (noch 6 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Sixers, Lakers und Mavs) © getty 8/31 SAN ANTONIO SPURS (31-33) - Playoff-Chancen: 7 Prozent (noch 8 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem 2x Suns, Jazz, Nets und Bucks) © getty 9/31 WASHINGTON WIZARDS (30-35) - Playoff-Chancen: 19 Prozent (noch 7 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Bucks und 2x Hawks) © getty 10/31 INDIANA PACERS (30-34) - Playoff-Chancen: 32 Prozent (noch 8 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Sixers, Bucks und Lakers) © getty 11/31 MEMPHIS GRIZZLIES (32-32) - Playoff-Chancen: 37 Prozent (noch 8 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Mavs und Warriors) © getty 12/31 CHARLOTTE HORNETS (32-33) - Playoff-Chancen: 54 Prozent (noch 7 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Nuggets und Clippers) © getty 13/31 GOLDEN STATE WARRIORS (33-33) - Playoff-Chancen: 57 Prozent (noch 6 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Suns und Jazz) © getty 14/31 PORTLAND TRAIL BLAZERS (36-29) - Playoff-Chancen: 95 Prozent (noch 7 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Suns, Jazz und Nuggets) © getty 15/31 MIAMI HEAT (35-31) - Playoff-Chancen: 96 Prozent (noch 6 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Sixers und Bucks) © getty 16/31 NEW YORK KNICKS (37-28) - Playoff-Chancen: 97 Prozent (noch 7 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Suns, Nuggets, Lakers und Clippers) © getty 17/31 BOSTON CELTICS (34-31) - Playoff-Chancen: 98 Prozent (noch 7 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Knicks und Heat) © getty 18/31 LOS ANGELES LAKERS (37-28) - Playoff-Chancen: 98 Prozent (noch 7 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Suns und Clippers) © getty 19/31 DALLAS MAVERICKS (37-28) - Playoff-Chancen: 99 Prozent (noch 7 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Nets und Grizzlies) © getty 20/31 ATLANTA HAWKS (36-30) - Playoff-Chancen: über 99 Prozent (noch 6 Spiele, schwerste verbliebene Gegner unter anderem Suns) © getty 21/31 Folgende Teams sind bereits sicher für die Playoffs qualifiziert: Denver, Clippers, Brooklyn, Milwaukee, Phoenix, Philadelphia und Utah © getty 22/31 Und nun ein Blick auf das Titelrennen. Nur neun Teams haben eine Chance, die größer als 1 Prozent groß ist. Boston, Dallas oder auch Golden State haben eine nicht einmal einprozentige Chance auf den Titel. Nun aber zu den anderen Neun. © getty 23/31 Platz 9: MIAMI HEAT - Chance, die Finals zu gewinnen: 1 Prozent © getty 24/31 Platz 8: DENVER NUGGETS - Chance, die Finals zu gewinnen: 3 Prozent © getty 25/31 Platz 7: LOS ANGELES LAKERS - Chance, die Finals zu gewinnen: 5 Prozent © getty 26/31 Platz 6: PHOENIX SUNS - Chance, die Finals zu gewinnen: 6 Prozent © getty 27/31 Platz 5: MILWAUKEE BUCKS - Chance, die Finals zu gewinnen: 8 Prozent © getty 28/31 Platz 4: BROOKLYN NETS - Chance, die Finals zu gewinnen: 12 Prozent © getty 29/31 Platz 3: UTAH JAZZ - Chance, die Finals zu gewinnen: 17 Prozent © getty 30/31 Platz 2: PHILADELPHIA 76ERS - Chance, die Finals zu gewinnen: 22 Prozent © getty 31/31 Platz 1: L.A. CLIPPERS - Chance, die Finals zu gewinnen: 24 Prozent

Dahinter sind die New York Knicks der Favorit auf den letzten Spot, der den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde garantiert. Der Spielplan für die Knicks hat es aber in sich. Im Windschatten lauern Atlanta, Miami und auch Boston, die im Moment auf Rang sieben ins Play-In-Tournament müssten.

Knicks, Hawks, Heat und Celtics: Das Restprogramm

Knicks (37-28) Hawks (36-30) Heat (35-31) Celtics (34-31) Nuggets (A) Suns (H) Timberwolves (H) Magic (A) Suns (A) Pacers (A) Celtics (A) Bulls (A) Clippers (A) Wizards (H) Celtics (A) Heat (H) Lakers (A) Wizards (H) Sixers (H) Heat (H) Spurs (H) Magic (H) Bucks (A) Cavaliers (A) Hornets (H) Rockets (H) Pistons (A) Timberwolves (A) Celtics (H) Knicks (A)

Und dann ist da noch die Reihenfolge der Plätze acht bis zehn, dahinter haben Toronto und Chicago nur noch Außenseiterchancen auf das Play-In-Tournament.

Hornets, Pacers, Wizards, Raptors, Bulls: Das Restprogramm

Hornets (32-33) Pacers (30-34) Wizards (30-35) Raptors (27-39) Bulls (26-39) Bulls (H) Kings (H) Bucks (A) Wizards (H) Hornets (A) Magic (H) Hawks (H) Raptors (A) Grizzlies (H) Celtics (H) Pelicans (H) Wizards (H) Pacers (A) Clippers (H) Pistons (A) Nuggets (H) Cavaliers (A) Hawks (A) Bulls (A) Nets (H) Clippers (H) Sixers (H) Hawks (A) Mavericks (A) Raptors (H) Knicks (A) Bucks (H) Cavaliers (H) Pacers (H) Nets (A) Wizards (A) Lakers (H) Hornets (H) Bucks (H) Raptors (A)

© getty Luka Doncic will mit den Dallas Mavericks das Play-In-Tournament verhindern.

Eng geht es auch in der Western Conference zu, wo sich Utah und Phoenix um den Platz an der Sonne streiten. Die Clippers und Nuggets werden in dieses Rennen nicht mehr eingreifen und spielen die Plätze drei und vier aus.

Suns, Jazz, Clippers und Nuggets: Das Restprogramm

Suns (47-18) Jazz (47-18) Clippers (44-22) Nuggets (43-22) Hawks (A) Spurs (H) Lakers (H) Knicks (H) Knicks (H) Nuggets (H) Knicks (H) Jazz (A) Lakers (A) Rockets (H) Raptors (A) Nets (H) Warriors (A) Warriors (A) Hornets (A) Hornets (A) Blazers (H) Blazers (H) Rockets (A) Timberwolves (A) Spurs (A) Thunder (A) Thunder (A) Pistons (A) Spurs (A) Kings (A) Blazers (A)

Dahinter kämpfen Dallas, die Lakers und Portland darum, dass Play-In-Tournament zu verhindern. Dallas hält den Tiebreaker gegenüber den Lakers, aber nicht gegenüber Portland. Sollten alle drei die gleiche Bilanz haben, haben die Mavs als Divisionssieger (Southwest) den Vorteil.

Mavericks, Lakers und Suns: Das Restprogramm

Mavericks (37-28) Lakers (37-28) Blazers (36-29) Nets (H) Clippers (A) Cavaliers (A) Cavaliers (H) Blazers (A) Lakers (H) Cavaliers (A) Suns (H) Spurs (H) Grizzlies (A) Knicks (H) Rockets (H) Pelicans (H) Rockets (H) Jazz (A) Raptors (H) Pacers (A) Suns (A) Timberwolves (A) Pelicans (A) Nuggets (H)

© getty Die Nets und Bucks kämpfen noch um Platz zwei im Osten.

Übrig bleiben drei Spots im Play-In-Tournament für vier Teams. Memphis und Golden State haben hier einen Vorteil, San Antonio und New Orleans spielen vermutlich den letzten freien Platz aus.

Warriors, Grizzlies, Spurs und Pelicans: Das Restprogramm