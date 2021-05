NBA: Mavericks siegen mühelos trotz Doncic-Rauswurf - Career-High von Terry Rozier reicht Hornets nicht gegen Pelicans

Luka Doncic wird nach einem "aggressiven Schlag in den Unterleib" Collin Sextons frühzeitig unter die Dusche geschickt, die Dallas Mavericks siegen trotzdem souverän. Die New Orleans Pelicans gewinnen ohne ihre besten Spieler gegen die Charlotte Hornets, obwohl Terry Rozier heiß läuft. Die New York Knicks schlagen die L.A. Clippers dank Derrick Rose. Hier geht's zu den Highlights!

Derrick Rose macht sein bestes Spiel der Saison beim Sieg der New York Knicks gegen die L.A. Clippers. Währenddessen überstehen die New Orleans Pelicans mit einer Rumpftruppe gegen eine Monsterleistung von Terry Rozier und bewahren sich die Chance auf Playoff-Basketball.

Boston Celtics (35-33) - Miami Heat (37-31) 124:130 (BOXSCORE)

L.A. Clippers (45-23) - New York Knicks (38-30) 100:106 (BOXSCORE)

Die Knicks scheinen genau zur richtigen Zeit in Bestform zu kommen. Obwohl die Clippers Julius Randle und R.J. Barrett das ganze Spiel über Probleme bereiteten, gewann New York dank 25 Punkten (Season-High) von Derrick Rose und 24 Zählern (5/12 Dreier) von Reggie Bullock.

Rose versenkte neun seiner zehn Würfe in der ersten Halbzeit und hatte neben 19 Punkten auch schon 7 Assists gesammelt. Nach einem ruhigeren zweiten Durchgang stand er bei 11/17 FG, 6 Rebounds und 8 Assists bei 4 Ballverlusten. Randle verbuchte ein Double-Double mit jeweils 14 Punkten und Rebounds, traf jedoch nur 7/19 FG. Barrett brauchte 18 Feldwürfe für ebenso viele Punkte, dazu schnappte er sich 7 Rebounds und verteilte 4 Assists.

"Sie doppeln ihn", sagte Knicks-Coach Tom Thibodeau über Randle, der 5 Assists bei 4 Turnover spielte. "Jeder will Spieler an Punkten oder Würfen messen und nicht an der kompletten Leistung. Die Hauptsache ist, wie er im Spiel geblieben ist, Rebounds geholt hat und Hustle Plays gemacht hat. Er hat ein großartiges Spiel gemacht, ohne großartig zu werfen."

Die Clippers führten schnell im ersten Viertel mit 10 Punkten und waren in der ersten Halbzeit meist in Führung, nach der Pause gaben jedoch die Knicks den Ton an und bauten ihrerseits mehrfach eine Führung von +10 auf. Mit knapp zwei Minuten zu spielen verkürzte Paul George (18, 2/9 Dreier) auf -6, bevor Randle mit zwei schwierigen Jumpern aus der Midrange für die frühzeitige Entscheidung sorgte.

L.A. traf nur 12/35 (34,3 Prozent) aus der Distanz, neben George waren auch Topscorer Kawhi Leonard (29, 9/26 FG, 3 Assists) und Marcus Morris Sr. (7, 2/9) sehr ineffizient. Reggie Jackson steuerte noch 12 Punkte bei, Nicolas Batum beteilige sich mit 13 Zählern von der Bank kommend. Head Coach Ty Lue setzte trotz offizieller Verfügbarkeit weder Luke Kennard noch Terance Mann ein.

Charlotte Hornets (33-35) - New Orleans Pelicans (31-37) 110:112 (BOXSCORE)