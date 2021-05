NBA: Giannis Antetokounmpo führt Milwaukee Bucks zum Sieg über die Brooklyn Nets

Giannis Antetokounmpo hat seine Milwaukee Bucks mit einer Gala-Vorstellung zum Sieg über die Brooklyn Nets geführt. Der 26-Jährige legte in seinem ersten Spiel nach überstandener Knöchelverletzung beim 117:114-Sieg 49 Punkte auf.

Milwaukee Bucks (44-21) - Brooklyn Nets (39-25) 117:114 (BOXSCORE)

Antetokounmpo traf 21 von 36 Versuchen aus dem Feld, sammelte acht Rebounds und legte vier Assists auf. Unterstützt wurde er von Kris Middelton (26, 11 Rebounds), Jrue Holiday (18, 7-16 FG) und Bryn Forbes (12, 4-7 FG).

Auf Seiten der Nets war Kevin Durant der erfolgreichste Werfer. Mit 42 Punkten (16-33 FG, 7-13 Dreier, 10 Rebounds, 5 TO) hielt KD das Spiel lange Zeit spannend. Kyrie Irving dagegen hatte gegen die enge Verteidigung der Bucks nicht seinen besten Tag. Der Point Guard steuerte zwar 20 Punkte bei, traf aber auch nur 38 Prozent aus dem Feld (8-21 FG).

Unterstützung bei den Nets lieferten zudem noch Landy Shamet mit 17 Punkten (5/9 FG, 4-7 Dreier) sowie Deandre Jordan (10 und 11 Rebounds, 4/7 FG).

Antetokounmpo musste noch beim Sieg gegen die Chicago Bulls am Freitag wegen einer Knöchelverletzung pausieren. Der zweimalige amtierende MVP hatte sich bereits in der ersten Minute der 136:143-Niederlage der Bucks gegen die Houston Rockets am Donnerstag den Knöchel verstaucht. Das Spitzenspiel der Eastern Conference ließ er sich aber nicht nehmen.

Kevin Durant verpasst Dreier zum Ausgleich

Die Nets erwischten zunächst den besseren Start und gingen zeitweise zum Ende des ersten Viertels mit 15 Zählern in Führung. Nach der Pause übernahmen dann aber die Bucks das Kommando.

In einer hektischen Schlussphase hatte der Grieche 40 Sekunden vor dem Ende die Chance auf die Vorentscheidung, sein Jumper traf aber nur den Ring. Kevin Durant hatte im darauffolgenden Angriff den Ausgleich in den Händen. Sein Dreier fand ebenfalls den Weg ins Ziel.

Durant war wenig später erneut im Fokus. 3,6 Sekunden vor Schluss sammelte er den Rebound. Die Nets hatten nach einer Auszeit die Chance auf den Ausgleich, doch Durant vergab diese Möglichkeit.