NBA News: Schock für die L.A. Clippers - Patrick Beverley fällt erneut lange aus

Die L.A. Clippers werden erneut von Verletzungen heimgesucht. Wie das Team am Freitag bekanntgab, hat sich Patrick Beverley einer Operation an der linken Hand unterziehen müssen.

Der Point Guard hatte sich im Spiel gegen die Phoenix Suns einen Bruch in der Hand zugezogen. Wann er zurückkehren wird, ist noch unklar, in drei bis vier Wochen soll die Hand neu untersucht werden. Beverley stand gegen Phoenix erst zum zweiten Mal wieder auf dem Court, nachdem er zuvor mit Knieproblemen zwölf Spiele in Serie verpasst hatte.

"Es ist einfach hart", monierte Coach Tyronn Lue. "Er hat alles dafür getan, um wieder zu spielen. Dass er sich dann gleich wieder im zweiten Spiel verletzt, ist einfach bitter. Er ist ein Krieger und wird so schnell zurückkommen wie möglich."

Beverley hatte sich den Bruch offenbar beim Kampf um einen Rebound im vierten Viertel zugezogen. Der 32-Jährige machte jedoch weiter, bis er für ein unsportliches Foul an Suns-Guard Chris Paul des Feldes verwiesen wurde.

Beverley hat in dieser Saison bisher 31 Spiele für die Clippers absolviert (8 Punkte, 3,6 Rebounds im Schnitt). In seiner Abwesenheit dürften erneut viele Minuten an Reggie Jackson sowie den kürzlich per Trade verpflichteten Rajon Rondo gehen.