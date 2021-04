NBA-News: Saison für John Wall von den Houston Rockets offenbar beendet

Die Houston Rockets werden John Wall in den verbliebenen elf Spielen bis Saisonende offenbar nicht mehr einsetzen. Das berichtet Shams Charania von The Athletic. Grund ist demnach eine Oberschenkelverletzung.

Die Rockets sind gemeinsam mit den Minnesota Timberwolves das bisher einzige Team, das offiziell aus dem Playoff-Rennen eliminiert ist. Mit 15 Siegen und 46 Niederlagen stehen die Texaner abgeschlagen auf dem letzten Platz in der Western Conference. Zudem haben sie die schlechteste Bilanz in der kompletten Association, was ihnen eine gute Ausgangslage in der Draft Lottery ermöglichen würde.

In Person von Wall werden die Rockets nun im Saisonendspurt auf einen der besseren Akteure der Katastrophen-Saison verzichten. Nach dem Offseason-Trade für Russell Westbrook legte der fünffache All-Star in 40 Spielen für die Texaner im Schnitt 20,6 Punkte und 6,9 Assists bei 40,4 Prozent aus dem Feld und 31,7 Prozent von Downtown auf.

Die vergangene Spielzeit hatte der 30-Jährige noch aufgrund eines Achillessehnenrisses komplett verpasst. In seiner Comeback-Saison wusste er mit einigen guten Auftritten durchaus zu überzeugen. Nachdem James Harden allerdings seinen Trade zu den Brooklyn Nets forcierte, fiel Houston nach und nach auseinander. Von den vergangenen 40 Spielen konnten die Rockets nur vier gewinnen.