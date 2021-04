NBA-News: Oklahoma City Thunder schnappen sich Gabriel Deck von Real Madrid

Die Oklahoma City Thunder haben sich auf einen Vertrag mit Gabriel Deck geeinigt. Der Argentinier wechselt von Real Madrid in die NBA und wird den Spaniern damit in der Schlussphase der Saison und den EuroLeague-Playoffs fehlen.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat Deck einen Vierjahresvertrag über 14,5 Millionen Dollar unterschrieben, wobei die letzten drei Jahre des Kontrakts offenbar nicht garantiert sind.

In der aktuellen Spielzeit verdient der 26-Jährige 3,9 Mio. Dollar, damit gehört er zur Top 3 der Thunder-Topverdiener. OKC erreicht mit diesem Deal den Salary Floor. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) durchläuft Deck aktuell den Einwanderungsprozess in die USA und soll in "naher Zukunft" in Oklahoma eintreffen.

Der argentinische Nationalspieler wechselte im Sommer 2018 aus seiner Heimat zu Real Madrid. Zuvor machte er sich unter anderem als MVP der argentinischen Liga und zweimaliger Finals-MVP einen Namen. In der aktuellen Saison legte er wettbewerbsübergreifend für die Madrilenen im Schnitt 9,7 Punkte, 3,8 Rebounds und 1,2 Assist in 23,9 Minuten pro Partien (58 Einsätze, 41 als Starter) auf.

Der Forward kam dabei auf Shooting-Splits von 52,1 Prozent aus dem Feld, 36,5 Prozent von Downtown und 83,2 Prozent von der Freiwurflinie. Im dezimierten Thunder-Team sollte er bis zum Ende der Spielzeit einiges an NBA-Erfahrung sammeln können.