NBA-News - Nets-Star Kevin Durant zeigt beeindruckendes Comeback: "Ist wie Fahrradfahren"

Nach einer kurzen Verletzungspause hat sich Kevin Durant beim 128:119-Sieg der Brooklyn Nets gegen die Phoenix Suns mit 33 Punkten in nur 28 Minuten zurückgemeldet. Im Anschluss zeigte sich der 32-Jährige alles andere als überrascht über sein beeindruckendes Comeback.

"Das ist wie Fahrradfahren", sagte Durant und stellte damit klar: Als elffacher All-Star verlernt man das Basketballspielen und in erster Linie das Scoren nicht so leicht. Aufgrund einer Oberschenkelprellung musste der Forward in den vergangenen drei Partien zuschauen, gegen die Suns versenke er 12/21 aus dem Feld und schnappte sich neben seinen 33 Punkten auch noch 6 Rebounds, 4 Assists sowie 2 Steals.

"Du versuchst einfach, wieder auf deine Füße und in einen Rhythmus zu kommen. Meine Teamkollegen haben einen großartigen Job gemacht, mich das ganze Spiel über in Szene zu setzen", so Durant. "Ich habe zunächst versucht, die Würfe zu bekommen, an denen ich im Training jeden Tag arbeite und im Laufe des Spiels bin ich etwas kreativer geworden. Das war ein guter Start."

KD kam bei seinem Comeback von der Bank, zum dritten Mal in dieser Saison und auch erst zum dritten Mal in seiner Karriere überhaupt, und durfte erst im zweiten Viertel erstmals ran. Der Grund: Die Nets wollten Durant mehr Minuten in der zweiten Hälfte geben, in der er schließlich in 20 der 24 Minuten auf dem Parkett stand.

"Wenn ich meine ersten Würfe nicht getroffen hätte, wäre ich wahrscheinlich angepisst gewesen, dass ich von der Bank kam. Aber ich habe getroffen", erklärte Durant, der vor der Partie von Coach Steve Nash gefragt wurde, ob er starten oder von der Bank kommen möchte. "Das war eine gute Übung, um mich wieder ins Spiel einzufinden."

Nets-Coach Nash lobt: "Das ist sehr beeindruckend"

Neben KD lieferte auch Kyrie Irving (34 Punkte und 12 Assists bei 10/19 FG und 5/7 Dreier) eine starke Performance ab. "Das ist mehr die Norm als etwas Außergewöhnliches", sagte Coach Nash, der vor allem für KD lobende Worte parat hatte. "Kevin hat bewiesen, dass sein Scoring nicht von längeren Pausen beeinflusst wird. Er kommt einfach zurück und sein Rhythmus und Timing sind sofort wieder exzellent. Das ist sehr beeindruckend."

Die Brooklyn Nets stehen nach dem Erfolg im Spitzenspiel nun mit 41 Siegen und 20 Niederlagen auf dem ersten Platz in der Eastern Conference, knapp vor den Philadelphia 76ers (39-21). Zwar befinden sich Irving und Durant scheinbar wieder in Topform, allerdings muss Brooklyn wohl noch bis zum Ende der regulären Saison auf James Harden, den dritten Star im Bunde, verzichten.