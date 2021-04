NBA: Kevin Durant vor Comeback für die Brooklyn Nets - James Harden fällt länger aus

Kevin Durant von den Brooklyn Nets steht nach fast zwei Monaten Pause vor seinem Comeback. Gleichzeitig werden die Nets eine Weile auf James Harden verzichten müssen, der All-Star laboriert an einer Oberschenkelzerrung.

Durant fehlte seit Mitte Februar wegen einer Oberschenkelverletzung und könnte bereits in der Nacht auf Donnerstag gegen die New Orleans Pelicans sein Comeback geben. Auf dem Injury Report der Nets ist der zweifache Finals-MVP bereits als "Probable" gelistet.

Fehlen wird dagegen James Harden, der nach nur vier Minuten die Partie gegen die New York Knicks verließ. Nach einem MRT gaben die Nets bekannt, dass Harden mindestens zehn Tage wegen einer Oberschenkelzerrung fehlen wird, danach wird der MVP von 2018 noch einmal untersucht.

Bereits vor dem Knicks-Spiel hatte Harden zwei Spiele wegen einer Oberschenkelverhärtung verpasst. Der 31-Jährige präsentierte sich seit seinem Trade aus Houston in MVP-Form und legte 25,4 Punkte, 11,0 Assists und 8,7 Rebounds bei Quoten von 46,7 Prozent aus dem Feld sowie 36,1 Prozent von der Dreierlinie auf.

Somit werden die Nets erneut nicht auf ihre Big Three, welche Kyrie Irving komplettiert, zurückgreifen können. Irving, Harden und Durant standen bisher in gerade einmal sieben Partien gemeinsam auf dem Feld, trotzdem weisen die New York die beste Bilanz der Eastern Conference auf (35-16).