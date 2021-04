NBA-News: Brooklyn Nets einigen sich auf Vertrag mit Alize Johnson

Die Brooklyn Nets haben Forward Alize Johnson unter Vertrag genommen. Dies teilte dessen Agent George Langberg Adrian Wojnarowski von ESPN mit. Beim Titelkandidaten soll der 24-Jährige einen mehrjährigen Kontrakt unterschreiben, der ihm bis zu 4,1 Millionen Dollar einbringt.

In den beiden zurückliegenden Saisons lief Johnson 31-mal für die Pacers auf, 2018 wurde er von Indiana an 50. Position im Draft ausgewählt. Sein Einfluss hielt sich jedoch in Grenzen, in durchschnittlich 5,9 Minuten kam er auf 1,5 Punkte und 2,2 Rebounds.

Die Nets statteten ihn jüngst mit zwei 10-Day-Contracts aus, diese Chance nutzte der athletische Power Forward und legte ihn 6 Spielen 7,8 Punkte und 5,8 Rebounds bei einer Quote von 65,7 Prozent aus dem Feld auf. Johnson hätte offenbar die Möglichkeit gehabt, für ein etwas höheres Gehalt bei einer anderen Franchise zu unterschreiben, entschied sich jedoch für die Situation in Brooklyn.

Bei den Nets winken ihm zumindest in der Regular Season einige Minuten. Bei den vergangenen Partien wurde er anstelle von DeAndre Jordan eingewechselt, als weitere Optionen für die großen Positionen stehen LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Jeff Green und Nicolas Claxton bereit.