NBA: Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers heute live im TV und Livestream

Stadtderby in der NBA: Die Los Angeles Lakers duellieren sich heute mit den Los Angeles Clippers. SPOX gibt Euch im Vorfeld Informationen über die Übertragung im TV und Livestream an die Hand.

Los Angeles Clippers gegen Los Angeles Lakers und weitere NBA-Spiele live sehen - jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat sichern

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

NBA: Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers - Zeit, Datum, Ort

In der NBA hält die 15. Spielwoche der Western Conference zum Abschluss ein Stadtderby bereit: Die Los Angeles Lakers treten am heutigen Sonntag, den 4. April gegen die Los Angeles Clippers an.

Los geht es um 21.30 Uhr deutscher Zeit. Gespielt wird im Staples Center in Downtown Los Angeles, Kalifornien. Zuschauer werden wegen der Corona-Pandemie dort aber nicht gestattet sein.

NBA: Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers live im TV und Livestream

Basketball-Fans aufgepasst: DAZN besitzt auch in dieser Saison Übertragungsrechte an der Spitzenliga im Basketball und zeigt Euch das Duell zwischen den Clippers und den Lakeres heute dementsprechend live auf seiner Plattform. Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt.

DAZN hat bis zu 182 Partien aus der regulären Saison, ausgewählte Playoff-Partien sowie die kompletten Conference Finals und NBA Finals live und auf Abruf im Angebot - und das sogar mit deutschem Kommentar. Bei dem Streamingdienst führen Euch heute Freddy Harder als Kommentator und Andre Voigt als Experte durch den NBA-Abend.

Begegnung: Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers Wettbewerb: National Basketball Association (NBA)

National Basketball Association (NBA) Datum: 4. April 2021

4. April 2021 Start: 21.30 Uhr MESZ

21.30 Uhr MESZ Ort: Staples Center, Downtown Los Angeles

Staples Center, Downtown Los Angeles Livestream: DAZN

Um DAZN in Anspruch nehmen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Wählen könnt Ihr dabei zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo. Dabei zahlt Ihr entweder 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro für ein ganzes Jahr.

Tipp: Entscheidet Ihr Euch für ein Jahresabo, spart Ihr knapp 24 Euro, wenn man die monatlichen Beiträge auf zwölf Monate hochrechnet. Bei dem Monatsabo könnt Ihr anders als beim Jahresabo aber nach jedem Monat sofort kündigen, sollte Euch das Angebot aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zusagen.

Was Ihr auch wissen solltet: Sofern Ihr bis dato noch keine Kunden gewesen seid, dürft Ihr DAZN vorab 30 Tage lang testen - und das gratis ohne versteckte Kosten und uneingeschränkt. Das Modell Eures vielleicht späteren Abos müsst Ihr hier bei der Registrierung aber bereits auswählen.

Geboten bekommt Ihr bei dem Streamingdienst neben Basketball und der NBA mit der NFL, der NHL und der MLB auch noch jede Menge weiteren US-Sport. Hinzu kommt dann neben Motorsport, Wintersport, Handball, Tennis, Boxen, MMA, Rugby, Golf oder Darts das breite Fußball-Programm.

Live seht Ihr hier allen voran die Freitagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Europa League, die spanische Primera Division, die italienische Serie A, die französische Ligue 1 oder spannende Pokal-Wettbewerbe aus europäischen Top-Nationen.

Livestream NBA: Spiele auf DAZN

April

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 3. April 1 Uhr Raptors vs. Warriors Freddy Harder DAZN 4. April 1 Uhr Wizards vs. Mavs Lukas Schönmüller DAZN 4. April 20 Uhr Bulls vs. Nets Martin Gräfe / Etienne Effenberg DAZN 4. April 21.30 Uhr Clippers vs. Lakers Freddy Harder / Dre Voigt DAZN 5. April 1 Uhr Celtics vs. Hornets Sebastian Ulrich DAZN 6. April 1 Uhr Mavs vs. Jazz Martin Gräfe DAZN 7. April 1.30 Uhr Celtics vs. Sixers Christoph Stadtler DAZN 8. April 1.30 Uhr Nets vs. Pelicans Martin Gräfe DAZN 9. April 1.30 Uhr Heat vs. Lakers Christoph Stadtler / Alex Vogel DAZN 9. April 4 Uhr Clippers vs. Suns Flo Pertsch DAZN 10. April 2 Uhr Pelicans vs. Sixers Lukas Schönmüller / Etienne Effenberg DAZN 11. April 2.30 Uhr Nets vs. Lakers Freddy Harder / Alex Vogel DAZN 11. April 21 Uhr Nuggets vs. Celtics Lukas Schönmüller / Alex Vogel DAZN 13. April 4 Uhr Warriors vs. Nuggets Flo Pertsch DAZN 14. April 1.30 Uhr Pacers vs. Clippers Lukas Schönmüller DAZN 15. April 1 Uhr Sixers vs. Nets Alex Schlüter / Alex Vogel DAZN 16. April 4 Uhr Lakers vs. Celtics Sebastian Ullrich / Jan Jagla DAZN 16. April 21 Uhr Jazz vs. Pacers Martin Gräfe / Dre Voigt DAZN 17. April 22.30 Uhr Lakers vs. Jazz Alex Schlüter / Dre Voigt DAZN 18. April 2.30 Uhr Celtics vs. Warriors Lukas Schönmüller / Jan Jagla DAZN 18. April 19 Uhr Knicks vs. Pelicans Stefan Koch / Dre Voigt DAZN 18. April 21.30 Uhr Heat vs. Nets Freddy Harder / Alex Vogel DAZN 20. April 4 Uhr Lakers vs. Jazz DAZN 21. April 1.30 Uhr Pelicans vs. Nets DAZN 22. April 4 Uhr Trail Blazers vs. Nuggets DAZN 23. April 1 Uhr Bucks vs. Sixers DAZN 23. April 3.30 Uhr Mavs vs. Lakers DAZN 24. April 1.30 Uhr Nets vs. Celtics DAZN 24. April 19 Uhr Knicks vs. Raptors DAZN 24. April 21.30 Uhr Bucks vs. Sixers DAZN 25. April 2.30 Uhr Mavs vs. Lakers DAZN 25. April 19 Uhr Hornets vs. Celtics DAZN 25. April 21.30 Uhr Nets vs. Suns DAZN 27. April 2 Uhr Pelicans vs. Clippers DAZN 28. April 1 Uhr Hornets vs. Bucks DAZN 29. April 4 Uhr Suns vs. Clippers DAZN

Mai