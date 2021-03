NBA-News: Moritz Wagner von den Washington Wizards zu den Chicago Bulls getradet

Die Washington Wizards haben den deutschen Big Man Moritz Wagner zu den Chicago Bulls getradet. Dies berichtete zuerst Adrian Wojanrowski von ESPN. Gemeinsam mit dem Berliner landet Troy Brown Jr. bei den Bulls, die Daniel Gafford und Chandler Hutchison in die Hauptstadt schicken.

Bereits in der vergangenen Woche kursierten Gerüchte, wonach Wagner gemeinsam mit Brown Jr., Jerome Robinson und Landsmann Isaac Bonga in einem Trade verfügbar sein könnten. Wagner landet nun nach Stationen bei den Lakers und Wizards bei seinem dritten Team im dritten Jahr in der NBA.

Der 23-Jährige, der es in der aktuellen Saison für die Wizards auf 25 Spiele, davon 13 Starts, brachte und dabei 7,1 Punkte und 2,9 Rebounds bei 50,8 Prozent aus dem Feld auflegte, verdient in dieser Spielzeit 2,2 Millionen Dollar. Da Washington die Option für sein viertes Vertragsjahr nicht zog, wird er im Sommer Unrestricted Free Agent. Chicago kann ihm laut Bobby Marks von ESPN maximal 3,9 Millionen Jahresgehalt in einem neuen Vertrag bieten bieten.

Auch Small Forward Brown Jr., der in der Saison 2021/22 5,1 Millionen Dollar verdienen wird, nahm bei den Wizards keine prominente Rolle ein. Von der Bank steuerte er in 21 Spielen durchschnittlich 4,3 Punkte und 2,9 Rebounds bei.

Hutchison zählte zuletzt nicht zur Bulls-Rotation, 2018 wurde er mit dem 22. Pick von den Bulls ausgewählt. Big Man Gafford kam immerhin auf 11 Starts und 4,7 Punkte und 3,3 Rebounds in insgesamt 31 Partien.