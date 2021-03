NBA-News: Los Angeles Lakers erneut im Verletzungspech - Jared Dudley fällt lange aus

Die Los Angeles Lakers werden wohl längere Zeit auf Jared Dudley verzichten müssen. Der Forward zog sich einen Riss des Innenbandes im rechten Knie zu, das gab der amtierende Champion am Sonntag bekannt.

Wie lange genau der 35-Jährige ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Dudley prüfe derzeit die verschiedenen Behandlungsmethoden, hieß es in einem Statement der Franchise.

Dudley kam in dieser Saison bisher nur zu elf Kurzeinsätzen, in denen er insgesamt 76 Minuten auf dem Parkett stand. Sportlich gesehen dürfte der Verlust dem Team um LeBron James und Co. nicht sonderlich schmerzen, allerdings gilt der Veteran als wichtige Präsenz im Locker Room der Lakers.

In insgesamt 14 Jahren in der NBA und Stopps bei den Bobcats, Suns, Clippers, Bucks, Wizards und Nets schloss sich der Forward 2019 den Lakers an und war Teil des Championship-Teams der Traditionsfranchise. Über seine gesamte Karriere kommt Dudley im Schnitt auf 7,3 Punkte, 3,2 Rebounds und 1,5 Assists.

Aktuell müssen die Lakers zudem auf Anthony Davis verzichten, der aufgrund von Wadenproblemen wohl noch mehrere Wochen ausfallen wird. Auch Center Marc Gasol fehlt derzeit, der Spanier befindet sich im Corona-Protokoll der NBA und wird mindestens zwei weitere Spiele verpassen. Gleiches gilt für Kostas Antetokounmpo. Alex Caruso erlitt vergangene Woche eine Gehirnerschütterung.