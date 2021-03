NBA-News: Ex-Bulls-Star Joakim Noah steht offenbar vor Karriereende

Nach 13 Jahren in der NBA steht Joakim Noah offenbar vor dem Karriereende. Der 36-Jährige plant angeblich als Chicago Bull seine Laufbahn zu beenden, bei den Bulls erlebte der ehemalige Defensive Player of the Year seine erfolgreichsten Jahre.

Das berichtet Shams Charania von The Athletic mit Bezug auf anonyme Quellen. Demnach wird der Franzose künftig nicht mehr in der NBA auflaufen. Offenbar plant Noah, symbolisch einen neuen Vertrag bei den Bulls zu unterschreiben und anschließend seine Karriere zu beenden.

Der Center verbrachte neun seiner 13 NBA-Jahre in Chicago, die Bulls drafteten ihn 2007 an neunter Stelle. Dort reifte Noah zum Anker einer hervorragenden Defense, was ihm 2014 den Award als Defensive Player of the Year einbrachte.

Zudem wurde er dreimal ins All-Defensive Team, einmal ins All-NBA First Team und zweimal zum All-Star gewählt. An der Seite von Derrick Rose, Carlos Boozer und Luol Deng erreichte Noah 2011 mit den Bulls die Eastern Conference Finals (1-4 gegen die Miami Heat).

2016 unterschrieb Noah einen lukrativen Vierjahresvertrag bei den New York Knicks, im Trikot der Traditionsfranchise aus dem Big Apple absolvierte er allerdings nur 53 Spiele. Knie- und Schulterprobleme machten dem Big Man Probleme. Nach nur zwei Spielzeiten in New York wurde er entlassen, anschließend lief er noch für die Memphis Grizzlies und vergangene Saison in fünf Spielen für die L.A. Clippers auf.

Über seine gesamte Karriere legte Noah im Schnitt 8,8 Punkte, 9,0 Rebounds sowie 1,3 Blocks bei 49,1 Prozent aus dem Feld in 672 Partien auf. Seine individuell erfolgreichste Saison absolvierte er 2013/14, als er für die Bulls 12,6 Punkte, 11,3 Rebounds, 5,4 Assists und 1,5 Blocks auflegte.