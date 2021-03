NBA: Boston Celtics wohl mit Interesse an Jerami Grant und Nikola Vucevic

Die Boston Celtics gelten als ein Team, welches zur Trade Deadline noch einmal aktiv werden könnte. Zwei Kandidaten sollen dabei Jerami Grant von den Detroit Pistons und Nikola Vucevic von den Orlando Magic sein.

Das berichtet Shams Charania von The Athletic. Die Celtics operieren zwar in der Nähe der Luxussteuer, besitzen jedoch aus dem Sign-and-Trade-Deal von Gordon Hayward mit Charlotte aus dem November eine Trade Exception in Höhe von 28,5 Millionen Dollar.

Zuletzt wurde berichtet, dass Celtics-GM Danny Ainge auf der Suche nach einem Frontcourt-Spieler sei, der vor allem in der Offensive seine Stärken hat. Die Celtics haben nun aber seit sechs Jahren keinen Trade mehr zur Deadline getätigt. Der letzte Deal war 2015, als die Celtics Isaiah Thomas aus Phoenix holten.

Grant und Vucevic würden zumindest zu der Beschreibung passen. Grant unterschrieb erst in der vergangenen Offseason einen 60-Millionen-Dollar-Vertrag über drei Jahre in Detroit und hat sich dort zu einem echten Scorer entwickelt. Der 26-Jährige legt im Schnitt 23,4 Punkte, 5,3 Rebounds und 2,9 Assists auf, was alles Karrierebestwerte darstellen. Der Forward gilt trotz der schwachen Bilanz seines Teams (10-25) als ein heißer Kandidat auf den Award des Most Improved Players.

Auch Vucevic steckt mit seinem Team im Keller der Eastern Conference fest, die Magic stehen vor der All-Star-Pause bei 13-23. Am Center liegt es jedoch nicht, der Montenegriner verbucht pro Spiel 24,6 Zähler, 11,6 Boards und 3,7 Assists und wurde erst kürzlich zum zweiten Mal in seiner Karriere zum All-Star gewählt.

Boston soll aber nicht der einzige Interessent sein, auch die Charlotte Hornets haben sich wohl bereits in Orlando erkundigt.