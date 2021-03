NBA: Wann ist die Trade Deadline 2021? Wer sind die heißesten Trade-Kandidaten? Alle Infos zum Termin, Liveticker und den Gerüchten

Wie lange dürfen die 30 NBA-Teams in der laufenden Saison noch ihren Kader per Trade aufrüsten? SPOX liefert Euch alle Infos, wann die Trade Deadline in der besten Basketballliga der Welt ansteht, welche Trade-Kandidaten auf dem Markt sein könnten und wie Ihr die Trade Deadline im Liveticker verfolgen könnt.

In der Vergangenheit lag die Trade Deadline meist Anfang/Mitte Februar, doch aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde der Zeitplan der NBA kräftig durcheinander gewirbelt. Die Saison 2020/21 startete erst kurz vor Weihnachten, entsprechend bekam auch die Trade Deadline einen späteren Termin.

NBA: Wann ist die Trade Deadline 2021?

Die Trade Deadline ist in diesem Jahr am 25. März, also am Donnerstag kommende Woche. Bis 21 Uhr deutscher Zeit haben die Teams Zeit, Trades einzufädeln. Bis zu dieser Deadline müssen alle benötigten Unterlagen im Ligabüro eingehen, damit der jeweilige Deal offiziell gemacht werden kann.

Genau wie bei den Transferfenstern im Fußball können auch in der NBA die Teams ihren Kader nicht die komplette Saison über beliebig verstärken. Nach der Trade Deadline sind keine Tauschgeschäfte mit rivalisierenden Teams mehr möglich.

Anschließend können sich die Teams nur noch auf dem sogenannten Buyout-Markt verstärken: Das wären Spieler, die von ihrem ehemaligen Arbeitgeber aus dem Vertrag herausgekauft oder die entlassen und damit Free Agents werden.

Die Trade Deadline in der NBA ist in dieser Saison deutlich später als in den Vorjahren.

NBA Trade Deadline: Die heißesten Trade-Kandidaten

Welche NBA-Stars könnten vor der Trade Deadline noch das Team wechseln? Unter den gehandelten Namen befinden sich unter anderem Kyle Lowry von den Toronto Raptors oder auch Aaron Gordon von den Orlando Magic.

Das Team aus Florida könnte vor einem richtigen Ausverkauf stehen, nach einer bislang enttäuschenden Saison sind wohl auch Evan Fournier und Terrence Ross verfügbar. Unklar ist derzeit, ob sich die Magic auch von All-Star Nikola Vucevic trennen werden, der wohl das größte Interesse auf dem Trade-Markt auf sich ziehen würde.

Da sich aufgrund des Play-In-Turniers in dieser Saison zehn Teams pro Conference und nicht wie in der Vergangenheit acht Hoffnungen auf die Playoffs machen dürfen, könnte es zur Trade Deadline relativ wenig "Verkäufer" auf dem Markt geben. In diese Kategorie gehören aber auf jeden Fall die Houston Rockets (Victor Oladipo) und die Oklahoma City Thunder (George Hill und Al Horford).

Spannend ist zudem die Situation in New Orleans. Die Pelicans werden wohl einen Abnehmer für J.J. Redick suchen und auch Eric Bledsoe sollte nicht überrascht sein, wenn er vor der Deadline verschifft wird. Doch was passiert mit Lonzo Ball? Der Point Guard präsentierte sich zuletzt stark verbessert, was die Trade-Gerüchte um seine Person leiser werden ließ. Doch zuletzt forderte sein Vater LaVar einen Trade, angeblich ist in den L.A. Clippers ein Titelanwärter interessiert.

NBA Trade Deadline: Die größten Trades der letzten Jahren

Jahr Name abgebendes Team aufnehmendes Team 2020 D'Angelo Russell Golden State Warriors Minnesota Timberwolves 2019 Tobias Harris L.A. Clippers Philadelphia 76ers 2019 Marc Gasol Memphis Grizzlies Toronto Raptors 2017 DeMarcus Cousins Sacramento Kings New Orleans Pelicans 2015 Isaiah Thomas Phoenix Suns Boston Celtics 2011 Carmelo Anthony Denver Nuggets New York Knicks 2008 Pau Gasol Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers

NBA - Trade Deadline Preview zur Southeast Division: Moritz Wagner und Isaac Bonga auf dem Sprung? © getty 1/31 In weniger als einer Woche steht schon die Trade Deadline (25. März) an, viel Zeit bleibt den Teams also nicht mehr, um aufzurüsten. In der Southeast Division gibt es viele Fragezeichen - und mindestens ein Team, das wohl vor dem Ausverkauf steht. © getty 2/31 ATLANTA HAWKS - AUSGANGSLAGE: Die ambitionierten Hawks haben einen sehr durchwachsenen Saisonstart hingelegt, der Ex-Coach Lloyd Pierce den Job gekostet hat. Unter Nachfolger Nate McMillan sind die Hawks aber bisher ungeschlagen (insgesamt 21-20). © getty 3/31 GERÜCHTE: Nun blickt man also wieder optimistischer nach vorne, die Playoffs sind wahrscheinlich. Upgrades hätten die Hawks trotzdem gerne noch, allen voran auf Point Guard - Rajon Rondo ist bisher nicht die gewünschte Verstärkung. © getty 4/31 Viel anzubieten hat Atlanta allerdings wohl nicht, wenn man von Kevin Huerter und etwaigen Draft-Picks absieht. Oder gibt es eine größere Transaktion? Dann kann es eigentlich nur einen Kandidaten geben … © getty 5/31 John Collins. Der Power Forward wird nach der Saison Restricted Free Agent, in der Offseason schlug er ein Vertragsangebot aus. Collins will wohl einen Max-Deal - will Atlanta diesen nicht zahlen, könnte es einen Trade geben. © getty 6/31 Collins soll unter anderem bei den Boston Celtics und den Minnesota Timberwolves hoch im Kurs stehen. Aber: Adrian Wojnarowski von ESPN vermeldet, dass ein Trade des 23-Jährigen "unwahrscheinlich" sei. © getty 7/31 CHARLOTTE HORNETS - AUSGANGSLAGE: Die Hornets gehören zu den positiven Überraschungen der Saison und stehen derzeit mit 20-20 auf Rang sieben in der Eastern Conference. LaMelo Ball scheint den Rookie of the Year-Award schon fast sicher zu haben. © getty 8/31 GERÜCHTE: Die Stimmung ist gut, entsprechend gibt es keinen ganz dringenden Bedarf, ein Name hat es den Hornets aber wohl angetan. Laut dem Indianapolis Star gehören die Hornets zu den Interessenten an Pacers-Center Myles Turner. © getty 9/31 Auch an Nikola Vucevic soll Charlotte Berichten zufolge interessiert sein - aber sie haben wohl nicht genug an Gegenwert für ihn zu bieten. Realistischer könnte ein Trade für Sixth Man Terrence Ross (ebenfalls Orlando) sein. © getty 10/31 Es ist jedoch unklar, was Charlotte abgeben würde. Interesse soll es an Terry Rozier geben, den Point Guard wollen die Hornets inmitten seiner bärenstarken Saison aber allem Anschein nach lieber behalten. © getty 11/31 MIAMI HEAT – AUSGANGSLAGE: Der katastrophale Saisonstart ist mittlerweile vergessen, dank Jimmy Butler gehörte Miami zuletzt zu den formstärksten Teams der Liga. Der Blick geht für den Ost-Champion (22-20) also wieder nach oben. © getty 12/31 Den ersten Deal haben die Heat auch schon eingetütet. Für Meyers Leonard und einen Zweitrundenpick wurde Trevor Ariza aus OKC geholt. Hier geht es zu einer Analyse des Trades. Und sonst? © getty 13/31 GERÜCHTE: Die Heat sind mit dem Ariza-Deal noch nicht zwingend fertig, laut Ian Begley (SNY.tv) hat Miami ein Auge auf Spencer Dinwiddie geworfen. Allerdings wird der Nets-Guard nach einem Kreuzbandriss womöglich die komplette restliche Saison ausfallen. © getty 14/31 Zudem gibt es noch ein Interesse an LaMarcus Aldridge, wie Marc Stein (New York Times) berichtet. Ein Deal für den Oldie ergibt aber wohl nur Sinn, wenn dieser bei den Spurs einen Buyout bekommt. © getty 15/31 Außerdem wird Miami seit langem immer wieder mit Victor Oladipo in Verbindung gebracht. Der Vertrag des Shooting Guards läuft aber aus – vielleicht wartet man einfach bis zur Offseason? Ansonsten müsste ein dicker Vertrag abgegeben werden. © getty 16/31 Die jungen Spieler wie Tyler Herro und Precious Achiuwa wiederum will Miami wohl nicht abgeben, um für ein Jahr einen Ex-All-Star "zu mieten", wie es der Miami Herald ausdrückt. Das würde gegen einen Oladipo-Trade sprechen. © getty 17/31 Eine andere Lösung gibt es auch noch: HoopsHype zufolge haben die Heat Interesse an Kyle Lowry. Ein Paket für dessen Deal wäre aber riesig und könnte Goran Dragic, Kelly Olynyk und Kendrick Nunn beinhalten. © getty 18/31 ORLANDO MAGIC – AUSGANGSLAGE: Der Start in die Saison verlief eigentlich ordentlich, nach einer wahren Verletzungswelle ist Orlando seither aber abgestürzt. Nun gelten die Magic als Team kurz vor dem großen Ausverkauf. © getty 19/31 GERÜCHTE: Aaron Gordon, Evan Fournier und Terrence Ross sollen alle für den richtigen Preis zu haben sein, heißt es. Letzterer legt aktuell 16 Punkte im Schnitt bei 36 Prozent Dreierquote auf und könnte als Sixth Man durchaus Interesse auf sich ziehen. © getty 20/31 Rivalisierende Executives vermuten, dass der 30-Jährige - genau wie Fournier - möglicherweise sogar einen späten Erstrundenpick einbringen könnte, wahrscheinlicher sind aber mehrere Zweitrundenpicks. Die Nuggets sollen an Ross interessiert sein. © getty 21/31 Die bereits erwähnten Hornets sollen sich auch bei den Magic umschauen, auch Fournier sei ein Kandidat laut Kevin O'Connor (The Ringer). Der Vertrag des Franzosen läuft zum Saisonende aus (17 Mio. Dollar). © getty 22/31 Großes Interesse zieht Gordon auf sich. In vielen Augen konnte er sein volles Potenzial auch aufgrund von Lineup-Problemen in Orlando bisher nicht abrufen. U.a. die Blazers, Wolves, Rockets, Mavs, Nuggets & Warriors werden mit ihm in Verbindung gebracht. © getty 23/31 In der Hoffnung, der 25-Jährige macht in einem neuen Umfeld einen Sprung, soll es wohl bereits Gespräche zwischen den Magic und Timberwolves um Gordon gegeben haben. Als Gegenwert war wohl Ricky Rubio im Gespräch. © getty 24/31 Ein Gordon-Trade ist wahrscheinlich, offen ist dagegen, was mit Nikola Vucevic passiert. Immer wieder ist zu hören, dass Orlando den All-Star behalten will, der aber dank hervorragender Leistungen einiges an Interesse auf sich zieht. © getty 25/31 Angeblich steht der Center bei den Celtics, Heat, Spurs und Hornets auf der Wunschliste. Sollten sich die Magic doch für einen kompletten Rebuild entscheiden, würde er wohl den besten Gegenwert einbringen. © getty 26/31 WASHINGTON WIZARDS – AUSGANGSLAGE: Eigentlich wollte Washington in die Playoffs und holte dafür Russell Westbrook, doch bisher läuft die Saison enttäuschend. Auch NBA-Topscorer Bradley Beal ändert nichts an der miesen Bilanz (15-25, Platz 12 im Osten). © getty 27/31 GERÜCHTE: Die Wizards wollen sich gerne verstärken, vor allem defensiv, die Playoffs haben sie noch nicht abgeschrieben. Die ganz großen Deals sind laut NBC Sports aber eher unwahrscheinlich … © getty 28/31 … und damit auch ein Trade von Beal. Die Wizards wollen ihren All-Star nicht abgeben, der 27-Jährige selbst will ebenfalls nicht weg. Dafür gibt es andere Trade-Kandidaten. © getty 29/31 The Athletic zufolge würde sich wenn dann eher etwas bei den Rollenspielern tun. Namen, die als Trade-Kandidaten gelten, sind Moritz Wagner, Isaac Bonga, Troy Brown und Jerome Robinson. Momentan ist keiner von ihnen fix in der Rotation. © getty 30/31 Auch Ish Smith ist ein Spieler, der unter Umständen zu haben ist. Die Wizards haben hinter Westbrook mit Raul Neto noch eine andere Option auf der Eins. © getty 31/31 Interesse soll Washington an Andre Drummond haben, das gilt allerdings für viele Teams. Und auch Washington könnte den Big Man wohl nur dann finanzieren, wenn er bei Cleveland einen Buyout bekommt.

NBA Trade Deadline 2021: Diese Deals gab es bereits

Auch in den Wochen vor der Trade Deadline sind die General Manager der 30 NBA-Teams natürlich aktiv. In der vergangenen Woche schnappten sich die Milwaukee Bucks in Person von P.J. Tucker einen der begehrtesten Trade-Kandidaten von den Houston Rockets im Tausch für D.J. Augustin und D.J. Wilson und Draft-Picks.

Am selben Tag verstärkten sich auch die Miami Heat, die Trevor Ariza von den Oklahoma City Thunder loseisten. In der kommenden Woche werden noch einige weitere Deals folgen.