Kontaktverfolgung: Sixers-Stars Embiid und Simmons verpassen All-Star Game

Joel Embiid und Ben Simmons von den Philadelphia 76ers werden beim All-Star Game in der Nacht auf Montag in Atlanta nicht dabei sein. Das gab die NBA am Sonntag bekannt. Das Duo wurde aufgrund der Corona-Kontaktverfolgung kurzfristig aus dem Spiel genommen.

Embiid und Simmons hatten Kontakt mit einem Friseur in der Gegend von Philadelphia, der am Sonntag nach einem zunächst uneindeutigen Test positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Embiid, der im All-Star Game im Team von Kevin Durant stand, und Simmons (Team LeBron James) waren am Samstag in Privatjets in Atlanta angekommen und befanden sich bereits in Quarantäne.

Ersatzspieler werden für das Spiel heute Nacht wohl nicht nominiert werden, vermeldet ESPN.